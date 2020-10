Neu Wulmstorf. In die Diskussion um die Bebauung eines etwa 14.000 Quadratmeter großen Areals am südlichen Ortseingang von Neu Wulmstorf hat Investor Norbert Behrens nun einen eher ungewöhnlichen Vorschlag eingebracht: Eines der geplanten Mietshäuser dort soll von einem Teil seiner Angestellten als Bauherren-Gemeinschaft gebaut und dann vermietet werden. Quasi als zusätzliche Altersversorgung. Die beteiligten Mitarbeiter würden dann einen erheblichen Teil der Investition als Eigenleistung nach Feierabend erbringen. Und das würde zum einen die Kosten deutlich senken, zum anderen damit auch die von Neu Wulmstorf geforderten günstigen Mieten dort erst ermöglichen.

Gemeinde stellt Bedingungen für die Bebauung

„Gerade für unsere jüngeren Kollegen ist es heute schwierig und teuer, Eigentum zu schaffen, wir würden das als Mitarbeiter-Bindung sehen“, sagt Behrens, der Geschäftsführer der Rotenburger Planungsgemeinschaft Nord (PGN) ist und das Gelände an der Lutherkirche vor einiger Zeit gekauft hat. Zuvor hatte es eine Erbengemeinschaft an einen anderen Investor verkauft, der offensichtlich mit einer Bebauung nicht weitergekommen war. Denn für das ebenso hügelige wie waldige Grundstück unmittelbar an der Wulmstorfer Straße müsste die Gemeinde Neu Wulmstorf eben einen neuen Bebauungsplan zum Wohnungsbau aufstellen und kann daran Bedingungen knüpfen. So fordert die Kommunalpolitik beispielsweise, dass die unmittelbar angrenzende Lutherkirchen-Gemeinde in die Planung des Neubaugebiets mit eingebunden werden müsste. „Uns ist wichtig, dass sich die Kirche in dem Projekt wiederfindet, deshalb schauen wir hier drei Mal hin“, sagte beispielsweise SPD-Fraktionschef Tobias Handtke.

Kirche drängt auf günstige Mieten

Und wie berichtet, hat die Kirchengemeinde inzwischen auch ziemlich handfeste Forderungen formuliert und drängt auf soziale Aspekte wie günstige Mieten. Von einem „diakonischen Fußabdruck“ ist dazu die Rede. Konkret soll nach Vorstellung der Kirche die Hälfte der Wohnungen in Mietsgebäuden entstehen und davon wieder die Hälfte besonders günstige Mieten bekommen, die sich an den Wohnkosten orientieren, die beispielsweise das Jobcenter für Hartz-IV-Empfänger übernimmt.

34 Reihenhäuser und zwei Wohnblocks

Zuletzt hatte die PGN im Sommer für das Grundstück einen Entwurf mit 48 Reihenhäusern und einem dreigeschossigen Mietshaus mit 18 Wohnungen vorgestellt. Reihenhäuser seien in Neu Wulmstorf besonders stark begehrt, so die Begründung seinerzeit. Nun ist man bei der PGN auf die Vorstellung der Kirchengemeinde eingegangen und plant mit nur noch 34 Reihenhäusern und jetzt zwei Geschossbauten für Mietwohnungen. Einmal ein Gebäude mit 20 Wohneinheiten und einmal eines mit 13 Mietwohnungen. Und das würden dann 13 PGN-Mitarbeiter bauen und dazu die Bauherren-Gemeinschaft bilden.

55 Angestellte arbeiten bei dem Rotenburger Unternehmen, meist Architekten, Bauleiter oder Stadtplaner. Die Idee: Ihre Planungsleistungen für das gemeinsame Haus dürfen sie als Nebentätigkeit nach Feierabend erbringen. Statt wie heute üblich für etwa 4000 Euro pro Quadratmeter könnte man so auf Erstellungskosten von etwa 2500 Euro pro Quadratmeter kommen, die sich günstig finanzieren ließen. „Und wir haben keinen Zwischenhandel, keine Maklerkosten, keine Reklamekosten, nix“, sagt Behrens.

Teilnehmer im Unternehmen per Los ausgewählt

Per Los wurde unter den jüngeren Mitarbeiten, die noch kein eigenes Immobilieneigentum haben, ausgewählt, wer bei diesem ungewöhnlichen Projekt mitmacht. „Wir machen das nicht, weil wir so tolle Gutmenschen sind“, sagt Behrens. Man wolle aber einen festen Stamm von Leuten halten und ihnen ein möglichst angenehmes Job-Umfeld bieten. „Gerade jetzt gibt es in der Branche viele Fluktuationen, bei uns nicht“, sagt Behrens, der mit diesem Bauherren-Modell neue Wege in der Mitarbeiter-Bindung probieren will.

Andere hat er schon umgesetzt: So gibt es bei PGN beispielsweise eine großzügige Home-Office-Regelung. Seit Januar gilt in dem Unternehmen, dass man drei Tage in der Woche von zuhause aus arbeiten kann, mit entsprechender technischer Ausstattung. „Das haben wir vor Corona eingeführt und waren daher ganz gut vorbereitet“, so der PGN-Geschäftsführer. Bei dem neuen Bauherren-Modell soll dann vertraglich geregelt werden, dass die Wohnungen auch langfristig als Alterssicherung gehalten und nicht teuer weiterverkauft werden. Die von der Kirche geforderten günstigen Mieten könne man ebenso in einem städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde festschreiben. „Beides zusammen wäre dann doch sogar ein doppelter diakonischer Fußabdruck“, sagt Behrens.