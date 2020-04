Seevetal. In der Nacht zu Ostersonntag ist es auf der Vogteistraße zwischen Rönneburg und Meckelfeld zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem möglicherweise der Unfallverursacher von der Unfallstelle geflohen ist. Nach Polizeiangaben war ein Mercedes S63 AMG mit V8-Biturbo gegen 2.30 Uhr auf der Vogteistraße in Richtung Seevetal unterwegs, als der Fahrer in einer scharfen Rechtskurve geradeaus gegen einen Baum fuhr.

Mercedes kracht gegen Baum – nur der Beifahrer wartete

Mutmaßlich war die zu hohe Geschwindigkeit des 585-PS-starken Fahrzeuges die Ursache. Der Baum kippte nach dem Aufprall um und zerbrach in zwei Teile. Das Auto überschlug sich auf einem Feldweg neben der Straße und blieb auf der Seite liegen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, stand eine Person neben dem Wrack. Der Mann gab an, "nicht gefahren zu sein, sondern als Beifahrer im Auto gesessen zu haben".

Die Fahndung nach dem Fahrer brachte kein Ergebnis. Der angebliche Beifahrer wurde von der Polizei auf der Wache befragt. Der etwa 150.000 Euro teure Mercedes ist völlig zerstört. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und die Suche nach dem Fahrer aufgenommen.