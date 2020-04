Tostedt/Hamburg. Wenn es nicht so gefährlich wäre, könnte man sagen: Da ist der Polizeiinspektion Harburg aber ein Früchtchen in die Finger geraten. Die Beamten hatten in der Nacht zu Ostersonntag nicht nur die gesetzeskonforme Behandlung für ihn, sondern auch geschliffen scharfe Worte im Polizeibericht.

Der junge Mann (23) düste mit seinem schwarzen Audi A 6 und zwei nicht zum selben Hausstand oder mit ihm verwandten Beifahrern (23 und 24) durch die nächtliche Samtgemeinde Tostedt (Landkreis Harburg). Und hier fangen die Regel- und Gesetzesverstöße an. Sollte man das gruppendynamische, familienferne Cruisen in Zeiten von Corona und bestehenden niedersächsischen Rechtsverordnungen gegen die Pandemie nicht vermeiden?

Betrunkener Audi-Fahrer mit Machete unterwegs

Bei der Polizeikontrolle gegen 3.20 Uhr an der Straße Unter den Linden wurde schnell klar: Der junge Audi-Fahrer hatte wohl Alkohol getrunken. 2,48 Promille ergab der erste Test. Zu tief in den Becher mit Messwein geschaut? Zu dumm auch, dass das Osterfest 2020 ja wegen des Coronavirus leider nicht gemeinsam in der Kirche gefeiert werden kann. Das beklagen viele, nicht nur Papst Franziskus in Rom.

Dann war bei dem jungen Mann offenbar auch Kokain im Blut, wie die Polizei Harburg dem Abendblatt am Ostersonntag sagte. Das muss jetzt das genaue Ergebnis zeigen. Keine Droge, die sich in den vergangenen 2000 Jahren je mit dem Osterfest oder dem Lenken von hochpreisigen Autos vertragen hätte.

Süffisanter Polizeibericht

Und dann war da noch eine Machete in dem schicken Wagen. Sie gehörte nicht zur Ausstattung ab Werk, lag aber "griffbereit" in Fahrernähe, wie die Polizei mitteilte. Weiter schrieben die Beamten: "Sein Führerschein und eine griffbereit im Audi liegende Machete, deren sozialadäquater Zweck mit der Bereitlegung an dieser Stelle nicht wirklich ersichtlich war, wurden beschlagnahmt."

Um die drei jungen Männer wieder auf den "sozialadäquaten" Weg zu führen, wurde zu Ostern allerlei Schriftliches verfasst, Anzeigen, Bescheide über Ordnungswidrigkeiten. Messer mit Klingen über 12,5 Zentimeter gehören doch zum Beispiel als Fachinstrumente in einen Imbiss mit selbstdrehenden Fleischspießen und nicht in einen Audi A6.

Die Straße Unter den Linden wird dem Trio in guter Erinnerung bleiben müssen. Dort befindet sich auch das Amtsgericht Tostedt.