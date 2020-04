Jesteburg/Hollenstedt/Winsen. Drei Rentner sind am Donnerstag und Freitag bei Autounfällen im Landkreis Harburg teils schwer verletzt worden. Am späten Donnerstagnachmittag verunglückte ein 76-jähriger Autofahrer auf der Seevestraße nahe Harmstorf, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr.

Die Aufprallgeschwindigkeit war dabei so stark, dass der Motorraum seines Ford Kuga bis zur Fahrerkabine eingedrückt wurde. Die Feuerwehr Harmstorf befreite den eingeklemmten Autofahrer.“ Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshelikopter in eine Hamburger Klinik geflogen.

Autofahrerin durchbricht Zaun

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitagmorgen in Appel, als eine 73-Jährige auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei durchbrach die Autofahrerin einen Zaun und blieb nur wenige Meter vor zwei Bäumen stehen. Feuerwehrleute mussten die Autotüren aufbrechen, um zur verletzten Fahrerin zu gelangen.

Sie kam in eine Klinik. Bei beiden Unfällen ist die Ursache unklar.

Ein klassischer Abbiegeunfall ereignete sich nahe Luhdorf, als eine 78-jährige Frau von der Radbrucher Straße auf die L 234 abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen Pkw. Es kam zur Kollision. Eine Beifahrerin wurde verletzt.