Harburg/Landkreis Harburg. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus sagen immer mehr haben sich zahlreiche Veranstalter ihre Events ab. Das Kulturzentrum Honigfabrik stellt ab sofort bis mindestens 30. April seinen Veranstaltungsbetrieb ein, ebenso das Harburger Theater. Alle schon angekündigten oder auch noch geplanten Veranstaltungen sind abgesagt. Auch in der Empore in Buchholz werden bis mindestens Mitte April keine Veranstaltungen mehr über die Bühne gehen.

Es entfallen außerdem: Veranstaltung zum „Tag der Druckkunst“ am 14. März im DECK 2 in Buxtehude,

Aufräumaktion der freiwilligen Feuerwehr, des Fischereivereins, der DLRG und der Johanniter Unfallhilfe am See im Großen Moor, 14. März, wie die Müllsammelaktion in Stelle, 14. März,

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg schließt wegen der Verbreitung der Corona-Infektionen ab Sonnabend, 14. März, bis auf Weiteres. Außerdem sagt es alle Veranstaltungen ab, zunächst bis 20. April.

„Drei Männer im Schnee“, 14. März, Stadeum,

Internationales Café der Kirchengemeinde St. Marien, Winsen, 14. März,

alle im Café Book, Jesteburg, bis Ende März vorgesehenen Live-Konzerte, Lesungen und Vorträge,

Konzert von „Frollein Sax“, 15. März, in der Martinuskirche Deutsch Evern,

Vortrag über die „Fallas de Valencia“ der Ronda Iberoamericana, 15. März, „Hoheluft,

Auch der für Sonntag, 15. März, 10 Uhr in Holm-Seppensen geplante Jugendgottesdienst wird so nicht stattfinden. Stattdessen wird es einen Livestream über Instagram geben..

TKKG –Freundschaft in Gefahr, 15. März, Stadeum,

Abendvortrag des Stader Geschichts- und Heimatvereins zum Thema „Schwedenzeit“, 17. März,

Konzert des Streichtrios d’Iroise, 17. März, Kulturverein Winsen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler sagt ihren Bürgerdialog am 17. März in Marschacht ab.

„Die Wanderhure“, 18. März, Stadeum, – Ersatztermin am Freitag, 30. Oktober.

Theaterstück „Bonhoeffer. Der mit dem Lied“, 18. März, Neu Wulmstorf,

Klöönsnack mit Heiner und Heiner 18. März, Awo-Seniorentreff Neugraben,

Der geplante Vortrag der Archäologischen Gesellschaft, 19. März, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Konzert von Gutbier & Vogeler, 20. März, Cornelius-Kirche, und alle weiteren Veranstaltungen der Cornelius-Gemeinde (Ausnahme: der sonntägliche Gottesdienst) bis Ende März,

27. Internationale Steller Musikanten Gala 2020 mit dem Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern und den Steller Musikanten, 21. März, wird verschoben. Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und können bis 30. April zurückgegeben werden.

Kammerkonzert „Durch Nacht zum Licht“, 22. März, Christuskirche Flee-stedt, Themenabend des Süderelbe-Archivs zum „Putschversuch im März 1920“ und dem Harburger Blutsonntag, 26. März, Begegnungsraum JoLa.