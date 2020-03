Buxtehude. Märchen werden wieder Wirklichkeit beim 3. Internationalen Märchenfestival in der Hansestadt Buxtehude. Vom 19. bis 27. September können sich Gäste und Einheimische von zahlreichen Mitmach-Aktionen, Veranstaltungen und von Erzählungen in die Welt der Märchen entführen lassen.

Das Programm nimmt dank des Engagements von bislang 30 Institutionen, Vereinen und Privatpersonen bereits konkrete Formen an, wie das zweite Treffen der „Arbeitsgemeinschaft Internationales Märchenfestival“ in der vergangenen Woche zeigte.

Gemeinsam mit dem Stadtmarketing der Hansestadt Buxtehude soll aktuell ein buntes, märchenhaftes Rahmenprogramm für Groß und Klein auf die Beine gestellt werden, an dem sich unter anderem die Märchengesellschaft, der Deutsch-Französische Freundschaftskreis, der Briefmarkenverein und die „Toastmasters“ beteiligen. Noch bis zum Dienstag, 31. März, können sich weitere Interessenten für das Festivalprogramm beim Stadtmarketing Buxtehude anmelden.

Jeder kann mitlaufen – gern auch kostümiert

Zum Auftakt der neun märchenhaften Tage in der Hansestadt wird am Eröffnungssonnabend, 19. September, erstmals eine Märchenparade die Menschen aus ihrem Dornröschenschlaf wecken. Damit ganz Buxtehude in Märchenstimmung versetzt wird, ist jeder herzlich eingeladen mitzulaufen oder sich mit märchenhaften Aktivitäten einzubringen, gerne auch kostümiert.

Insbesondere Musikgruppen, Vereine und Organisationen, die aktiv bei der Parade mitmarschieren wollen, werden gebeten, sich bis zum 30. Juni des Jahres per E-Mail unter der Adresse stadtmarketing@stadt.buxtehude.de anzumelden.

Die Parade wird um 15 Uhr auf dem Rathausplatz starten und zur Malerschule führen, wo anschließend ein buntes Angebot auf die Besucherinnen und Besucher wartet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.buxtehude.de/maerchenfestival