Kreis Harburg. Mehr als 1000 Jäger im Landkreis Harburg werden jetzt vom Verfassungsschutz auf ihre Zuverlässigkeit geprüft. Mit der Maßnahme reagiert der Bund ganz generell auf Anschläge wie zuletzt in Hanau oder auch den Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. So ist zum 20. Februar das Waffenrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten, nach dem die Jagdbehörden, sobald sie einen Jagdschein erteilen, eine Abfrage bei den Verfassungsschützern vornehmen müssen. In das Prozedere wird dabei auch eine Verlängerung des Scheins einbezogen. „Im Landkreis Harburg sind davon jetzt 1100 der 2600 Jäger betroffen“, sagt Kreisjägermeister Norbert Leben.

Jagdschein ist Voraussetzung für die Pacht eines Reviers

Von der plötzlichen neuen Lage fühlten sich die zuständigen Landkreise zunächst ein wenig „überrumpelt“ und setzten die Verlängerung der Scheine aus. „Schließlich war auch keine Übergangsfrist festgelegt“, erklärt Florian Rölfing, der Sprecher der Landesjägerschaft in Hannover. Die Folge: Die Jäger fürchteten nicht nur, über eine schwer abschätzbare Zeitspanne nicht mehr ihr Waidwerk verrichten zu können, sondern auch von der Pacht eines Reviers ausgeschlossen zu werden. Das jedoch hat das niedersächsische Landwirtschaftsministerium nun verhindert.

„Wir haben reagiert“, sagt Ministeriums-Sprecherin Alexandra Schönfeld. Das Ministerium stimmte sein Vorgehen flugs mit dem Innenministerium ab. Danach kann nun allen Jägern, die eine Verlängerung ihres Jagdscheines beantragen, diese rechtzeitig zum 1. April, dem Beginn des Jagdjahres und der Saison, ausgestellt werden. Den Erlass schickte das Landwirtschaftsministerium als oberste Jagdbehörde dann am 5. März an die Jagdbehörden der Landkreise, kreisfreien Städte und in die Region Hannover weiter. „Der Landkreis Harburg gehörte zu den ersten, die die neue Regelung aufgegriffen haben. Ich bin der Verwaltung dafür sehr dankbar“, freut sich Kreisjägermeister Leben.

Jagdschein zunächst nur unter einem Widerrufsvorbehalt

Inhaltlich können die Jagdbehörden den Jagdschein nun zunächst unter einem Widerrufsvorbehalt verlängern. Zusätzlich wird das Antragsformular um eine zu unterzeichnende Erklärung des Antragsstellers ergänzt. Die Erklärung besagt, dass den Verfassungsschutzbehörden jedenfalls nach Kenntnis des Antragsstellers keine Informationen vorliegen, die die Bedenken gegen eine Zuverlässigkeit nach Paragraph 5 des Waffengesetzes begründen.

In dem Paragraph ist festgeschrieben, dass Personen, die in einem Verein Mitglied sind, der verboten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt, nicht zuverlässig sind. Das gleiche gilt, wenn Menschen in einer Partei waren, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft noch keine zehn Jahre verstrichen sind. Auch wenn Einzelne in den letzten fünf Jahren Bestrebungen verfolgt haben, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind, wird es eng. „Sollten nach der Regelabfrage beim Verfassungsschutz Auskünfte in dieser Richtung vorliegen“, so Ministeriums -Sprecherin Schönfeld, „wird der Jagdschein der betroffenen Person unverzüglich für ungültig erklärt und eingezogen.“

„Wir werden zu 99,9 Prozent ohne Widerruf auskommen.“

Norbert Leben ist Kreisjägermeister im Landkreis Harburg

Foto: Angelika Hillmer / HA

Dieses Ergebnis hält Kreisjägermeister Leben im Landkreis jedoch für so gut wie ausgeschlossen: „Wir werden zu 99,9 Prozent ohne einen Widerruf auskommen. Die Jäger wurden immer wieder überprüft, ob sie irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Unsere Zuverlässigkeit ist in jedem Fall gegeben.“

Natürlich spricht sich auch der Kreisjägermeister dafür aus, dass die Sicherheit bei allen Jägern gewährleistet sein muss. „Das ist keine Frage.“ Immerhin sind bundesweit 384.000 von ihnen unterwegs. Die Landesjägerschaft zählt davon rund 60.000. Sie alle müssen sich nach umfangreichen Prüfungen auch mit dem Naturschutz, der Tierkunde sowie der Landwirtschaft und dem Waldbau auskennen.

Die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden

„Wir können mit der Widerspruchsregelung leben. Für uns ist sie eine Brücke, über die wir gehen und unsere Arbeit nun ohne Unterbrechung fortsetzen können,“ so Leben. Nächster Termin für die Kreisjägerschaft im Landkreis ist die Hegeschau am Sonnabend, 14. März, ab 14 Uhr in der Schützenhalle in Tostedt.