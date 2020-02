Hollenstedt . Eine brennende Öl-Heizung hat am Montagvormittag für einen großen Feuerwehreinsatz in einem historischen Hotel und Restaurant im Hollenstedter Ortskern im Landkreis Harburg gesorgt. Gegen 11.45 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich des „Hollenstedter Hof von 1707“ an der Straße Am Markt.

Da sich der Rauch im Hotel ausbreitete, brachten Mitarbeiter alle Anwesenden ins Freie. Die Feuerwehrleute konnten nur unter Atemschutz in den Keller steigen und das Feuer an der Öl-Heizung bekämpfen. Die Flammen griffen auch auf die Isolierung über, so dass die Löscharbeiten mehr als eine Stunde dauerten.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt der Heizung aus. Wann der Hotel- und Restaurantbetrieb wieder aufgenommen werden kann, war am Montagnachmittag ebenso unklar wie die genaue Höhe des Sachschadens.