Winsen. Die Räume der Reso-Fabrik werden saniert. Mit dem einstimmigen Beschluss des Planungsausschusses der Stadt Winsen ist das Projekt über gut 505.000 Euro abschließend finanziert. Die Stadt ergänzt die 100.000 Euro aus der Städtebauförderung um weitere 50.000 Euro und trägt damit den vorgesehenen Eigenanteil von einem Drittel. Die restliche Summe stammt aus einer Rücklage der Fabrik, wird aber zum größten Teil kreditfinanziert.

Anfang 2020 soll die Modernisierung beginnen

Um Anwohnergruppen im Albert-Schweitzer-Viertel sowie in dessen Umgebung einen Anlaufpunkt zu bieten, Platz für Beratungen zu schaffen und einen Ort für Veranstaltungen und Feste zu bieten, werden die Räume nun um- und ausgebaut. „Jetzt muss noch die Kalkulation der Kosten geprüft werden. Wir rechnen damit, dass Anfang 2020 mit dem Bauen begonnen werden kann“, sagte Reso-Fabrik-Geschäftsführerin Anke Nobis. Der Verein, der als Freier Träger der Jugendhilfe arbeitet, steht schon mit einer Baufirma in Kontakt.

Zum Hintergrund für die Neuordnung gehört, dass die Fördermaßnahme „Soziale Stadt“ zum Jahresende ausläuft. Sie soll nun wie für die Förderung über den Europäischen Sozialfonds (ESF) vorgesehen „nachhaltig“ fortgesetzt werden. Dafür hat die Reso-Fabrik zum 1. Dezember 2018 das Projekt „Nachbarschaftsfabrik Neuland“ gegründet. Es soll Beratung und Unterstützung für mehrere hundert Menschen gewährleisten. So gibt die Winsener Tafel in der Halle der Einrichtung Lebensmittel aus. Für die Reso-Fabrik arbeiten die Quartiersmanager Sven Dunker sowie Thomas Eulitz.

Die Sanierung des Dachs soll 165.000 Euro kosten

Teuerste Einzelmaßnahme bei dem Projekt ist die Dachsanierung, die allein knapp 165.000 Euro kosten wird. Für Fußböden in Gemeinschaftsräumen und im Reso-Café sowie Büros fallen insgesamt mehr als 100.000 Euro an. Ein Anbau soll nach der jetzigen Schätzung knapp 50.000 Euro kosten. „Es ist eine Investition in die Zukunft und ein qualitativer Sprung für die Arbeit und die Menschen“, so Geschäftsführerin Nobis.

Alle Fraktionen im Ausschuss sprachen sich für die Hilfe für das Projekt aus. Schließlich steige in der Innenstadt der Anteil der Menschen mit Problemen, ist Brigitte Netz (SPD) überzeugt „Die Reso-Fabrik arbeitet im Auftrag der Stadt. Schon deshalb müssen wir den maßvollen Ausbau unterstützen,“ sagte Tim Lehmann (Grüne).