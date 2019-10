Seevetal/Hamburg. Das hätte schlimm enden können: Am Mittwochabend hat ein 35-Jähriger einem Taxifahrer mitten auf der Autobahn die Augen zugehalten.

Der alkoholisierte Fahrgast hatte ein Taxi von Buchholz nach Hamburg bestellt. Kurz vor dem Horster Dreieck verspürte der 35-Jährige offenbar ein dringendes Bedürfnis und forderte den Taxifahrer auf, am Seitenstreifen zu halten. Als der Fahrer dies ablehnte, hielt der Fahrgast ihm von hinten die Augen zu.

Augen zugehalten: Taxifahrer alarmiert Polizei

Der 55-jährige Taxifahrer bremste den Wagen und hielt schließlich auf dem Seitenstreifen. Der 35-Jährige griff sich den Zündschlüssel, stieg aus dem Taxi aus und erleichterte sich. Währenddessen alarmierte der Fahrer die Polizei. Anschließend stieg der 35-Jährige wieder in das Taxi.

An der nächsten Anschlussstelle fuhr das Taxi von der Autobahn ab. An einer Ampel hielt der Taxifahrer und sprang aus dem Wagen. In diesem Moment kam die Polizei hinzu und nahm den 35-Jährigen vorläufig fest.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der starken Alkoholisierung kam der Mann in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.