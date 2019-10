Die getöteten Katzenbabys wurden am Mittwoch auf einem Parkplatz am Overdamm in Seevetal entdeckt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Seevetal. Ein Spaziergänger hat am Mittwochmittag gegen 13 Uhr eine grausame Entdeckung auf einem Parkplatz am Overdamm in Seevetal gemacht. In einem Gebüsch lagen sechs tote Katzenbabys.

Der Zustand der Tiere lässt darauf schließen, dass sie nach der Geburt getötet und dann in dem Gebüsch entsorgt wurden. Die Polizei Seevetal sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese melden sich bitte unter der Nummer 04105-6200.

