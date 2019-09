Die Halle kann sich mit den Besten messen

Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt (l.) und Claudia Blaß, Fachgruppenleiterin Schulen und Sport der Stadtverwaltung, stehen im Stadthaus der Verwaltung. Dort tagten am Donnerstagabend die Politiker der beiden städtischen Ausschüsse

Buxtehude. Für die geplante Schul- und Vereinsporthalle hat die Stadt Buxtehude am Donnerstagabend einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Schul- und Sportausschusses stimmte eine große Mehrheit für das Millionenprojekt. Den endgültigen Beschluss für den fünfteiligen Hallenkomplex soll der Stadtrat am 4. November fassen. „Es ist eine einmalige Chance und ich bin froh, dass wir nun dieses tolle Projekt umsetzen wollen“, sagte Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt dem Abendblatt.