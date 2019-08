Geburtsstunde unklar: Eckel feiert dennoch 800. Geburtstag

Rosengarten-Eckel.. Wenn Bürgermeister Marco Stöver seinen archäologischen Funden glauben schenken darf, dann müsste die Ortschaft, über die er regiert, mehr als 1000 Jahre alt sein. Denn die Scherben, die im Dorf gefunden wurden, stammen aus der Zeit zwischen 200 nach Christus und dem Mittelalter. Doch da gibt es zwei historische Dokumente zur Entstehung eines Ortes namens Ekel, von denen eine aus dem Jahr 1330, die andere aus dem Jahr 1219 datiert ist. Und weil seine Vorgänger exakt 50 Jahre zuvor entschieden haben, das Jahr 1219 zur Geburtsstunde des Dorfes zu erklären und dieses 1969 sogar denkmaltauglich in Stein meißeln ließen, hat Stöver beschlossen, dass es dabei auch bleiben soll, auch wenn er inzwischen weiß, dass es sich um einen Irrtum handelt. Damit wird Eckel in diesem Jahr 800 Jahre alt. Und das wird gefeiert.

Die Vorbereitungen für das Fest dauerten ein Jahr

Am 24. und 25. August veranstaltet das Dorf auf dem Schützenplatz (Bahnhofstr. 1) ein Fest, zu dem alle Institutionen der Ortschaft, Feuerwehr, Schützenverein und Dorfjugend Eckel, der Ortsrat, Sportverein und das DRK einladen. „Alle Vereine und Institutionen haben mit angepackt“, sagt Ortsbürgermeister Marco Stöver, der stolz ist auf seine „tolle Dorfgemeinschaft“. „Ein Jahr lang haben wir an den Vorbereitungen für das Fest gesessen.“ Und sie haben sich eine Menge einfallen lassen. So gibt es am Wochenende auf dem Festplatz nicht nur das obligatorische Kinderkarussell, eine Hüpfburg und Torwandschießen, sondern auch ein Platzkonzert des Spielmannszugs, Live-Musik, einen plattdeutschen Gottesdienst sowie einen Frühschoppen. Am Sonntag ist außerdem Entertainer Jochen Wiegandt zu Gast. Für das leibliche Wohl sorgen Zuckerbude, Eiswagen, Bruzzelhütte und ein großes Kuchenbüfett mit selbstgebackenen Leckereien (Programm: https://was-wo-finden.de/event/800-jahre-eckel/).

Diese steinernen Werkzeuge und Waffen sind zum Teil viele tausend Jahre alt. Marco Stöver hat sie auf den Äckern rund um Eckel gesammelt.

Foto: HA

Der älteste historische Fund in der Region ist zirka 9000 Jahre alt

Darüber hinaus hat Bürgermeister und Heimatforscher Stöver eine große Ausstellung über die Geschichte der Ortschaft vorbereitet. Zu sehen sind historische Ansichtskarten, Bücher und Dokumente zur Geschichte Eckels. Dazu gehört unter anderem ein Schriftstück zum Prozess, den Eckel im 17. Jahrhundert gegen das Kloster Ramelsloh geführt hat. Zusätzlich hat der Heimatverein unzählige archäologische Funde zusammengetragen. Das älteste ist ein Kernbeil. Es belegt, dass bereits vor 9000 Jahren Menschen in der Region gesiedelt haben. Die meisten Funde jedoch stammen aus der Zeit zwischen 300 und 800 nach Christus. Scherben, sächsische Tonwaren und Schuhleistenkeile, die zur Holzbearbeitung und zum Ackerbau genutzt wurden. „Die Funde zeigen, dass diese Ecke vor 800 Jahren stärker besiedelt wurde“, sagt Marco Stöver. „Im 13. Jahrhundert wurden vermehrt Höfe und Stallungen gebaut.“

Die ältesten sieben Hofstellen, die wie ein Rundling um den Dorfteich herum angelegt worden sind und größtenteils noch heute bewirtschaftet werden, sind im Wappen von Eckel durch sieben Eichenblätter dargestellt. „Die Eiche, die auch heute noch das Dorfbild prägt, war auch Namensgeber des Dorfes“, so Stöver. „Eiche heißt im Plattdeutschen Ekel. Das ’c’ haben die Dorfbewohner erst später eingeführt, weil sie das Wort Ekel für ihren Ort nicht angemessen fanden.“