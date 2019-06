Aufsitzrasenmäherdiebstahlserie im Landkreis Harburg?

In der Nacht zu Donnerstag wurden in Buchholz und Rosengarten zwei Rasentraktoren gestohlen. Zeugen gesucht.

Buchholz/Rosengarten. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Aufsitzrasenmäher von verschiedenen Sportplätzen in Buchholz und Rosengarten gestohlen. In Buchholz brachen die Täter eine Garage an der Otto-Koch-Kampfbahn am Seppenser Mühlenweg auf, um an den Mäher zu gelangen. Die Tatzeit liegt laut Polizeiinspektion Harburg zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 10.40 Uhr am Donnerstagmorgen. Der Wert des Mähers wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

In Rosengarten/Vahrendorf gelangten die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 11 Uhr, auf den Sportplatz an der Ehestorfer Straße, nachdem sie ein Zufahrtstor aufgebrochen hatten. "Dort öffneten sie gewaltsam eine Lagergarage und fuhren den rund 5000 Euro teuren Mäher heraus", teilte die Polizei mit und prüft nun die Zusammenhänge zwischen beiden Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181/2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Schüler entdeckte in Lüneburg gestohlenen Aufsitzrasenmäher

Im April hatten Lüneburger Schüler auf einem Schulhof am Oedemer Weg einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In einem Gebüsch entdeckten sie ein blauer Aufsitzrasenmäher, den unbekannte Täter offenbar entwendet hatten.

Von der Polizei sichergestellter, in Oedeme aufgefundener Aufsitzrasenmäher

Foto: Polizei Lüneburg / HA

Wo der Aufsitzrasenmäher der Marke Iseki, der einen Wert von mehreren zehntausend Euro hat, entwendet wurde und wem er gehört, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter Telefon 04131/8306-2215, entgegen.

Diebe versuchen, Wohnmobil zu stehen

Ebenfalls in der Nacht zu Donnersrag wollten Diebe offenbar ein Wohnmobil stehlen, das an der Astrid-Lindgren-Straße geparkt war Zwei Insassen wurden laut Polizeiinspektion Harburg gegen 2.15 Uhr durch Geräusche an der Tür aus dem Schlaf gerissen. Die Diebe hatten versucht, das Türschloss zu öffnen, waren aber an einer Zusatzverriegelung gescheitert. Als die Täter bemerkten, dass sich Personen im Wohnmobil befinden, ergriffen sie die Flucht. Es blieb bei Sachschaden am Türschloss.