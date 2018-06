Exhibitionist bricht junger Polizistin mit Biss den Finger

Seevetal/Fleestedt. Mit einem beherzten Biss hat ein Exhibitionist aus Hamburg einer jungen Polizistin den Finger gebrochen. Der 26 Jahre alte Mann war zuvor von Zeugen gemeldet worden, da er an der Winsener Landstraße in Fleestedt (Landkreis Harburg) Kinder mit exhibitionistischen Handlungen belästigt haben soll.

Als die Beamten am Sonnabendmorgen am Tatort eintrafen, wurden sie von dem mutmaßlichen Täter mit geöffneter Hose und diversen Beleidigungen empfangen. Als die Polizisten dem Mann Handschellen anlegen wollten, leistete er erheblichen Widerstand, der in einem Biss in den Finger einer 24 Jahre alten Beamtin gipfelte.

Erst Pfefferspray und die Unterstützung weiterer Polizisten brachten den 26-Jährigen ansatzweise unter Kontrolle. Ein Amtsarzt ordnete die Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik an. Auch der Transport dorthin musste von mehreren Beamten begleitet werden. Die verletzte Polizistin wurde derweil ambulant behandelt und vorerst für dienstunfähig erklärt.

( HA )

