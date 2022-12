Weihnachten und Silvester 2022 an Nordsee oder Ostsee: Hier sind Zimmer frei!

Beliebte Orte an Nord- und Ostsee sind teils ausgebucht. Mit diesen Tipps finden Sie noch eine Unterkunft über die Feiertage.

Weihnachten oder Silvester an der Ostsee oder Nordsee? Büsum meldet eine hohe Nachfrage.

Weihnachten und Silvester Buchungslage an den Küsten variiert – hier sind Zimmer frei!

Weihnachten und Silvester 2022: Freie Zimmer an der Nordsee

Hohe Auslastung an der Flensburger Förde

Auslastung bei etwa 90 Prozent für Grömitz über Silvester

Es gibt noch freie Zimmer über Weihnachten und Silvester an Nordsee und Ostsee. Grundsätzlich ist das Buchungsverhalten an der Küste und im Binnenland derzeit eher verhalten.

Dabei gibt es zwischen den einzelnen Orten Unterschiede. Überraschend: St. Peter-Ording ist derzeit weniger gefragt, dafür aber Büsum umso mehr. Die Gründe für die Zurückhaltung der Gäste reichen von gestiegenen Kosten bis zur ungünstigen Lage der Feiertage an Wochenendtagen. Außerdem vermieten manche Anbieter über Weihnachten und Silvester gar nicht. Welche Orte derzeit beliebt sind und wo es noch freie Zimmer gibt.

Weihnachten und Silvester: Freie Zimmer an der Nordsee

In St. Peter-Ording liegen die Buchungen im Vergleich zu 2021 sowohl bei den Hotels auch auch bei den Ferienwohnen leicht unter dem Vorjahresniveau. Die Touristiker vor Ort gehen davon aus, dass die Auslastung dieses Jahr unter anderem aufgrund der Energiekrise nicht an die aus 2021 oder 2019 herankommen wird.

St. Peter Ording ist bislang weniger gefragt als sonst.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Büsum meldet eine Buchungsquote für Weihnachten und Silvester von 86 Prozent. Es wird sogar davon ausgegangen, dass diese noch weiter ansteigen wird. Die Buchungen sowohl in der Weihnachtswoche als auch in der Woche über den Jahreswechsel bestätigen die stabile Entwicklung, die sich in Büsum bereits 2022 abgezeichnet hat (im Vergleich zum Vorjahr und auch zu 2019).

Föhr ist mit einer Auslastung von 70 bis 80 Prozent über Weihnachten und Silvester ein beliebtes Reiseziel. Ein Großteil der Vermieter gibt eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf bis sieben Tagen vor. Grundsätzlich ist die Auslastung über Silvester höher als an den Weihnachtstagen.

Im Vergleich zum Vorjahr und der Zeit vor der Pandemie hat sich die Buchungslage etwas verbessert, ist aber nicht ganz so gut wie zum Jahreswechsel 2018/2019. Preissteigerungen werden noch nicht von allen Vermietern weitergegeben.

In Husum gibt es über die Feiertage noch Kapazitäten. Die Buchungslage ist besser als im Vorjahr und nur leicht unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren leicht gestiegen. Viele dänische Gäste (hauptsächlich Tagesgäste) kommen zum Einkaufen oder zum Besuch des Weihnachtsmarktes.

Schlei: Weihnachten und Silvester zwischen den Küsten

Über Weihnachten melden die Touristiker der Region Ostseefjord Schlei rund 20 Prozent weniger Buchungen als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Über Silvester ist die Buchungszurückhaltung noch höher.

Damit tritt am Ende des Jahres das ein, womit bereits früher im Jahresverlauf gerechnet wurde: die Gäste werden verhaltener bei den Urlaubsbuchungen. Die Gründe dafür liegen vermutlich in der allgemeinen Inflation, den gestiegenen Strom- und Benzinpreisen sowie den Preissteigerungen bei den Unterkünften. Einige Vermieter haben sich zudem dazu entschlossen, im Winter gar nicht zu vermieten.

Silvester wollen viele Gäste wieder in Grömitz an der Ostsee feiern.

Foto: grömitz Tourismus / Arne Jappe - arj

Die Touristiker und Touristikerinnen in der Holsteinischen Schweiz melden ebenfalls eine verhaltene Buchungslage für die Weihnachts- und Silvestertage, die noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau ist.

Buchungen werden oftmals für Verwandten- und Bekanntenbesuche gemacht, Urlaubsgäste übernachten dann gern in Häusern mit entsprechenden Arrangements. Einige Beherbergungsbetriebe schließen teilweise oder auch komplett, um Energiekosten zu sparen. Als Gründe für die generell verhaltene Nachfrage werden Folgen von Energiekrise, Ukrainekrieg und Inflation genannt.

Hohe Auslastung an der Flensburger Förde

Die Flensburger Förde verzeichnet in den Winterferien 2022/2023 eine hohe Auslastung. Die Unterkünfte in Flensburg und der Region sind bereits sehr gut gebucht. Die Nachfrage und das Buchungsaufkommen in diesem Jahr übersteigen das Vor-Corona-Niveau.

Trotzdem finden Kurzentschlossene noch freie Kapazitäten in der gesamten Region während der Winterferien – sowohl in den Städten als auch auf dem Land und an den Küsten. Die Auslastung an Silvester liegt 2022 im regionalen Durchschnitt bei ca. 75 Prozent.

In Glücksburg liegt der bisherige Buchungsstand für Weihnachten/Neujahr 2022/2023 deutlich unter dem Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr und auch unter dem aus dem letzten Vor-Corona Jahr 2019.

Die Buchungslage Weihnachten/Silvester 2021/2022 war annähernd identisch mit der im letzten Vor-Corona-Zeitraum 2019/2020. Zurückzuführen sei der aktuell geringere Buchungsstand vermutlich auf die Energiepreissteigerungen und die allgemeine Inflation. Zweit- und Dritturlaube werden teils zurückgestellt.

Noch freie Zimmer in Eckernförde

Die Buchungslage in Eckernförde und der Eckernförder Bucht ist sehr gut. Im Dezember allgemein und im Speziellen bezüglich der Weihnachts- und Silvesterzeit verzeichnet die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH gegenüber 2019 ein Buchungsplus von 41 Prozent. Es sind aber noch Plätze für Kurzentschlossene frei.

Die Buchungslage zum Jahreswechsel ist in Heiligenhafen sehr gut. Zu Weihnachten gibt es noch Kapazitäten, zum Jahreswechsel hingegen ist Heiligenhafen nahezu voll ausgelastet.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist zum Weihnachtsgeschäft bislang ein geringer Rückgang zu verzeichnen. Die Buchungen zum Jahreswechsel liegen – wenn auch mit leichter Verzögerung – auf Vorjahresniveau. Nach wie vor bleiben Buchungen überwiegend kurzfristig. Vorausschau auf das nächste Jahr: Während das Frühjahr 2023 aktuell noch etwas ruhig ist, ist die Prognose für den Sommer 2023 bei Vermietern und Unterkunftsgebern gut.

Auslastung bei etwa 90 Prozent für Grömitz über Silvester

Der Tourismus-Service Fehmarn meldet rund um Weihnachten und Silvester zwar eine Auslastung von 85 Prozent, dafür sind die Anfragen für die übrige Zeit aber stark zurückgegangen. Auffällig ist, dass die Anfrage über Silvester etwas mehr ist, wobei die meisten Gäste hier zwischen zwei und vier Tagen buchen möchten.

Die Feiertagsbuchungen in Grömitz sind etwas später als in den Vorjahren eingegangen, aber wie gewohnt ist die Auslastung gut. Im Rahmen der Buchungen, die über die Zimmer- und Wohnungsvermittlung Grömitz eingehen, liegt die Auslastung bei etwa 90 Prozent für Grömitz über Silvester. Wer noch spontan an die Ostsee kommen möchte, der sollte nicht lange zögern.

Weihnachten oder Silvester an der Ostsee verbringen? In Grömitz sind die Feiertagsbuchungen etwas später als in den Vorjahren eingegangen, aber wie gewohnt ist die Auslastung gut.

Foto: www.schleswig-holstein.de/Oliver Franke

Über die Weihnachtsfeiertage ist die Auslastung etwas geringer – das war allerdings auch in den Vorjahren der Fall. Die meisten Gäste feiern Weihnachten zuhause und kommen im Anschluss nach Grömitz.

Für Weihnachten und zum Jahreswechsel meldet Kellenhusen eine verhaltene Buchungslage. Somit ist die Buchungssituation etwas schlechter im Vergleich zum Vorjahr sowie dem Jahr vor der Pandemie. Inwieweit es noch zu kurzfristigen Buchungen kommt, entscheidet sich vermutlich Anfang Dezember.

Der Weihnachtsmarkt in Travemünde ist sehr beliebt.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Lübeck und Travemünde: Lübeck ist über Weihnachten zu knapp 80 Prozent ausgelastet (im Vorjahr waren es lediglich 63 Prozent). Die meisten Anfragen zu Unterkünften an Weihnachten gab es bereits im Oktober/November, mittlerweile hat die Nachfrage nachgelassen. Vereinzelt sind noch Unterkünfte zu finden, allerdings sind sowohl Ferienwohnungen als auch Hotels sehr gut gebucht. Über Silvester und die ersten Tage im Januar verhält sich die Buchungslage ähnlich, hier verzeichnen die Touristiker bisher eine Gesamtauslastung von 72 Prozent. Über den 30. und 31. Dezember liegt die Auslastung bisher bei knapp 80 Prozent.

Travemünde ist wie immer ein beliebtes Reiseziel über Weihnachten und verzeichnet über die Weihnachtstage eine Auslastung von 85 Prozent. Fast ausgebucht sind die Ferienwohnungen, da gibt es nur noch sehr vereinzelt Kontingente. Ein bisschen mehr Glück können Gäste in den Travemünder Hotels haben, dort stehen noch Zimmer zur Weihnachtszeit zur Verfügung.

Weihnachten an Nordsee und Ostsee: Jugendherbergen bleiben geschlossen

Im Vergleich zum Vorjahr konnten Gäste dazu gewonnen werden Über Silvester ist Travemünde so gut wie ausgebucht: 90 Prozent der Unterkünfte sind bereits vergeben. Deswegen gibt es auch so gut wie keine Chance mehr, eine Unterkunft über den Jahreswechsel in Travemünde zu bekommen.

Alle Jugendherbergen bleiben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen, damit die Mitarbeitenden die Zeit mit ihren Familien genießen können. Die Silvesterprogramme in ausgewählten Jugendherbergen sind bereits ausgebucht. Die Jugendherberge Lübeck „Altstadt“ hat ohne Programm geöffnet und hat über den Jahreswechsel noch Kapazitäten frei. In den letzten Corona-Wintern hatten die Jugendherbergen aufgrund des Infektionsschutzes über den Jahreswechsel nicht geöffnet.