Oben ohne im Schwimmbad? Kiel macht es möglich

Kiel. Was für Männer Gang und Gebe ist, soll in Kiel in Zukunft auch für Frauen gelten: Die Hafenstadt in Schleswig-Holstein hat die Bekleidungsvorschriften für die Bäder der Stadt so geändert, dass Baden und Schwimmen ohne Oberteil auch für Frauen künftig ausdrücklich erlaubt ist.

Bisher hieß es in den Kieler Regeln, es sei übliche Badebekleidung zu tragen. Diese Formulierung ersetzte die Ratsversammlung per Beschluss in einer Sitzung am Donnerstag durch die Formulierung, es sei geeignete, mindestens die primären Geschlechtsmerkmale bedeckende Badebekleidung zu tragen. Brüste gehören nicht dazu.

Oben ohne im Schwimmbad: Deutschlandweite Diskussionen

Zur Begründung hieß es, die bisherige Regelung könne Badegäste und Personal verunsichern und Menschen benachteiligen. Seit mehreren Monaten gibt es deutschlandweit eine Diskussion darüber, ob Frauen in der Bekleidungsfrage in Schwimmbädern gleichberechtigt werden sollten. Auch in Hamburg wurde bereits im April darüber diskutiert – in den Einrichtungen von Bäderland dürfen Frauen weiterhin nicht oben ohne rumlaufen.



