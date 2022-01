Polizei Bremen Großeinsatz: Brief mit verdächtigem Pulver im Bremer Rathaus

Am Dienstagvormittag wurde im Bremer Rathaus ein Brief mit verdächtigem Pulver sichergestellt (Symbolbild).

Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung. Ein in dem Umschlag enthaltenes Symbol weist bereits in eine bestimmte Richtung.