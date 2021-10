Immobilien: Ferienhäuser an Nordsee und an der Schlei begehrt

Immobilien Ferienhäuser an der Nordsee und an der Schlei sind begehrt

Ferienimmobilien an Nordsee und Schlei sind heiß begehrt. In St. Peter-Ording wird derzeit das Landhaus Mühlenhof mit zehn Luxus-Ferienwohnungen vermarktet.

Immobilien an Küste im Trend. In St. Peter-Ording entstehen zehn Luxus-Ferienwohnungen. Diese Orte sind bei Hamburgern am beliebtesten.