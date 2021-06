Zukünftiger Kurdirektor Tourismuschef in Büsum wechselt nach Cuxhaven

Bürgermeister Hans Jürgen Lütje und Kurdirektor Olaf Raffel in Büsum (Archivbild).

Nach zehn Jahren verlässt Olaf Raffel den Ort an der Nordsee. Auf eigenen Wunsch nimmt er eine Stelle in Cuxhaven an.