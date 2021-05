Ausgebüxtes Känguru hüpft durch den Garten: Polizei erbittet Hinweise

Frau meldete sich bei Polizei, da sie ein Känguru auf einem Grundstück in Lauenbrück gesichtet habe. Wie kam das Tier dorthin?

Dieses Känguru ist auf einem Grundstück in Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) herumgehüpft.

Lauenbrück. Da staunten die Beamten der Polizeistation Fintel in Niedersachsen nicht schlecht: Eine Frau meldete sich bei der Polizei, da sie in den vergangenen Tagen in Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) ein Känguru oder ein Wallaby gesichtet habe.

Das Tier sei auf einem Grundstück an der Straße Im Stell herumgehüpft. Zunächst wollten die Beamten dieser Mitteilung eigenen Angaben zufolge nicht so recht trauen. Doch die Zeugin kam nicht mit leeren Händen zum Revier, sie hatte das ungewöhnliche Tier fotografiert und gefilmt und präsentierte den Polizisten ein Foto und einen kurzen Videoclip.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe und fragt, wo das Tier ausgebüxt sein könnte. Hinweise bitte unter Telefon 04265/95486-0.

( hie )