Mitarbeiter der Kriminalpolizei sichern Spuren auf einer Straße in Idensen, einem Ortsteil von Wunstorf in der Region Hannover. Am Mittag kam es in dem Dorf zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Bei einer Messerstecherei im Rahmen des Streits wurde ein 48-jähriger schwer verletzt.