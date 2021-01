Tier gerettet, aber Autofahrerin landet im Graben

In der Nacht zu Sonnabend wich die Fahrerin eines Fiat Panda einem Tier aus und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug.

Wurster Nordseeküste. Es waren nur noch einige Meter bis zu ihrem Zuhause in einem kleinen Ort in Niedersachsen, doch dann kreuzte ein kleines Tier ihren Weg: Die Autofahrt einer 21-Jährigen endete in der Nacht zu Sonntag mit einem schweren Unfall. Dabei hatte aber nicht nur das kleine Tier Glück, sondern auch die Autofahrerin.

Laut Polizei soll es sich so abgespielt haben: Gegen 23.30 Uhr steuerte die 21-Jährige ihren Fiat Panda in Richtung der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste, wo sie auch lebt. Kurz vor ihrem Zuhause soll sie dann einem kleinen Tier auf der Straße Cappeler Niederstrich ausgewichen sein. Dabei verlor sie wohl die Kontrolle über den Wagen.

Der Fiat kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort erst seitlich, anschließend frontal mit zwei Bäumen und kam letztlich in einen Entwässerungsgraben zum Stehen. Der Graben ist von der Straße kaum zu sehen. Allerdings hörte ein 22-jähriger Autofahrer das Hupen der Frau, als er an der Unfallstelle vorbeifuhr. Er hielt an und erkannte sofort, dass der Fiat im Entwässerungsgraben lag und völlig deformiert war.

Er wählte den Notruf und blieb so lange bei der Frau, bis die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cappel und Dorum, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt sie aus dem Fahrzeugwrack befreit hatten. Obwohl das Fahrzeug laut Polizei stark beschädigt war, erlitt die 21-Jährige nur leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

( krk )