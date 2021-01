Deutschlands beliebtester Campingplatz liegt im Norden

Hamburg. Die Campingbranche ist im Aufwind, viele Urlauber haben im Corona-Sommer 2020 auf Flugreisen verzichtet und sich mit dem Wohnmobil oder Camper auf den Weg gemacht. In der Sommersaison von Juni bis August nahmen die Übernachtungen auf Campingplätze um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Und auch die Campingplätze in Norddeutschland erfreuen sich bei Touristen großer Beliebtheit.

Im Deutschland-Ranking des Campingportals Camping.info schneiden Plätze aus dem Norden besonders gut ab. Aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen schaffen es gleich drei Campingplätze in die Top Ten. Und auch Mecklenburg-Vorpommern ist zwei Mal vertreten.

Campingplatz-Ranking: Viele Plätze im Norden unter den Top Ten

Auf Platz eins der beliebtesten Campingplätze in Deutschland landet der Campingpark Kühlungsborn aus Mecklenburg-Vorpommern. Der familienfreundliche Platz verfügt über eine Fläche von zwölf Hektar und befindet sich direkt am Strand der Ostsee. Auch im europaweiten Ranking belegt dieser Campingplatz Rang eins.

Direkt dahinter auf dem zweiten Platz im Deutschland-Ranking schafft es ein Campingplatz in Schleswig-Holstein, das Rosenfelder Strand Ostsee Camping. Und auch Niedersachsen ist weit oben im Ranking vertreten: Das Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee im Osten von Hannover landet auf dem dritten Platz.

Auf dem vierten Platz befindet sich ein weiterer Campingplatz aus Mecklenburg-Vorpommern: Ecktannen in Heilbad Waren. Platz fünf belegt ein Campingplatz in Nordrhein-Westfalen.

VW-Busse werden gerne für Campingurlaube umgebaut.

Foto: Christin Klose / dpa

Deutschlands beliebteste Campingplätze: Das Ranking

Auf Platz sechs ist ein erneut ein Campingplatz aus dem Norden vertreten: Der Camping & Ostseeferienpark Walkyrien in Schashagen (Schleswig-Holstein).

Platz sieben und acht belegen zwei Campingplätze aus Niedersachsen: Der Campingpark Südheide in Winsen und der "Camping am Deich - Nordsee" in Krummhörn-Upleward. Der Naturcampingplatz Spitzenort in Schleswig-Holstein landet auf Platz neun.

Den letzten Platz des Deutschland-Rankings belegt der Familienpark Senftenberger See in Brandenburg.

Deutschlands beliebteste Campingplätze: