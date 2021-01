Ehemaliger Bremer Senator Kunick ist tot

Konrad Kunick starb am Freitag im Alter von 80 Jahren. Die Bremer Politik gedenkt einem "Unikat" der Landes- und Bundespolitik.

Bremens ehemaliger Bau- und Häfensenator Konrad Kunick ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 80 Jahren, wie der Bremer Senat am Samstag mitteilte. Der SPD-Politiker war unter Bürgermeister Klaus Wedemeier (SPD) zwischen 1987 und 1991 als Senator zuständig für Häfen, Schifffahrt und Verkehr in der Hansestadt. Zwischenzeitlich übernahm er als Senator auch die Ressorts Arbeit und Bau. Von 1978 bis 1986 war Kunick Landesvorsitzender der Bremer SPD.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) würdigte den 1940 in Leipzig geborenen Kunick als einen „Politiker von außergewöhnlichem Format“. Er habe nie die Bodenhaftung verloren und sei konsequent für seine sozialdemokratische Überzeugung eingetreten. „Kontroversen Debatten ist Konrad Kunick selten aus dem Weg gegangen. Deshalb waren Parteitage mit ihm auch eines nicht: langweilig“, sagte Bovenschulte.

Konrad Kunick – ein "Unikat"

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) sagte in einer Mitteilung, Kunick, der die Sommermonate oft auf einem Campingplatz verbracht habe, sei ein überzeugter Bremer gewesen und habe sich für das Bundesland 28 Jahre in der Bürgerschaft und im Bundestag eingesetzt.

„Ich habe ihn als Unikat in Erinnerung: Ein Bundestagsabgeordneter, der auf den Campingplatz zieht - für ihn war das ein Stück Freiheit, Gemeinschaft und Lebensqualität“, schrieb Imhoff.