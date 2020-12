Lübeck . Polizei und Staatsanwaltschaft ist in Lübeck ein Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität gelungen. Bei einer Razzia am 26. November, an der 80 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft beteiligt waren, seien insgesamt 183 Kilogramm Rauschgift im Schwarzmarktwert von 1,5 Millionen Euro sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Das sei die größte Rauschgiftmenge, die seit längerer Zeit in Lübeck beschlagnahmt worden sei.

Fünf Tatverdächtige sind bei dem Einsatz verhaftet worden, wie es weiter hieß. Eine 26-jährige Frau, ihr 30 Jahre alter Ehemann sowie drei weitere Lübecker im Alter von 26, 34 und 41 Jahren stehen im Verdacht, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Zur Nationalität der fünf Verdächtigen machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.