Kiel/Hamburg/Bremen/Hannover. Die Arbeitslosigkeit ist in Norddeutschland gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag berichtete, waren Ende des Monats in Schleswig-Holstein 91 600 Menschen ohne festen Job und damit 0,6 Prozent weniger als im Oktober. Im Vorjahresvergleich nahm die Zahl der Arbeitslosen infolge der Corona-Pandemie um 19,5 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 5,8 Prozent, nach 4,9 Prozent im November vergangenen Jahres.

Arbeitslosigkeit in Bremen geht weiter zurück

Die Arbeitslosigkeit im Bundesland Bremen ist im November trotz der Unsicherheiten in der Corona-Pandemie weiter gesunken. Ende des Monats waren 41 532 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1 137 Beschäftigte oder 2,7 Prozent weniger als im Oktober, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Allerdings lag die Zahl die Zahl der Arbeitslosen um 6 326 Personen oder 18,0 Prozent höher als im November vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im kleinsten Bundesland Deutschlands sank im Monatsvergleich von 11,6 Prozent auf 11,3 Prozent.

Die Auswirkungen des Teil-Lockdowns im November dürften erst in einigen Monaten zu spüren sein, erwartete die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. „Die Signale auf dem Arbeitsmarkt waren in den letzten Monaten positiv, jedoch auch fragil“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Johannes Pfeiffer. Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen führe zur Unsicherheit bei den Beschäftigten und Unternehmen.

Arbeitslosigkeit in Niedersachsen geht im November weiter zurück

Trotz der anhaltenden Corona-Krise hat sich der Arbeitsmarkt in Niedersachsen im November erneut etwas stabilisiert. Im abgelaufenen Monat waren 2,4 Prozent weniger Menschen ohne Job registriert als im Oktober, zuletzt waren es insgesamt 249 156. Damit setzte sich ein positiver Trend fort.

Die Arbeitslosenquote im Land sank um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. Verglichen mit dem November 2019 fällt das Ausmaß der Corona-Folgen allerdings weiter deutlich ins Gewicht: Es gab zuletzt fast 20 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. “

Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im November leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im November trotz der Corona-Pandemie leicht gesunken. „Im November waren 82 969 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet, das waren 1162 oder 1,4 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat“, erklärte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liege die Zahl der Arbeitslosen jedoch um 19 095 oder 29,9 Prozent über dem damaligen Wert. Die Arbeitslosenquote sank den Angaben zufolge von Oktober zu November um 0,1 Punkte auf 7,7 Prozent, liegt aber 1,7 Prozentpunkte über der Arbeitslosenquote vom November 2019.