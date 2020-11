Nordsee. Tausende Klein-Satelliten sollen in den nächsten Jahren zu kommerziellen Zwecken mit Miniraketen ins All geschossen werden - auch von Norddeutschland aus. Schon in etwas mehr als einem Jahr könnte in der Nordsee nach Einschätzung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) erstmals eine kleine leichte Trägerrakete von einer mobilen Startplattform in den Weltraum geschossen werden.

Die IHK Nord unterstützt die aktuellen Vorstöße zur Errichtung von Startplätzen für kleine Trägerraketen in Norddeutschland. „Die Luft- und Raumfahrt ist einer der großen Technologiemotoren in Deutschland und von enormer strategischer Bedeutung“, so Janina Marahrens-Hashagen, Vorsitzende der IHK Nord. „Ein deutscher Startplatz für Satelliten würde eine Partizipation an diesem Zukunftsmarkt unmittelbar ermöglichen und den Standort Norddeutschland mit einem Innovations- und Wachstumsschub aktiv unterstützen“.

Lesen Sie auch:

Weltraumbahnhof in der Nordsee

Wie berichtet, laufen aktuell Diskussionen über die Errichtung einer Offshore-Startplattform im Norden. Kein Cape Canaveral, kein Kourou und kein Baikonur - aber ein Spezialschiff mit Startrampe soll es werden. Startposition: etwa 460 Kilometer von Bremerhaven. Eine mobile Startplattform in Form eines privatwirtschaftlichen Betreibermodells mit staatlicher Unterstützung ist vorgesehen.

Zudem liegt eine Machbarkeitsstudie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vor, welche verschiedene Flughäfen in Norddeutschland für eine Aufnahme von Raketenstarts im Airlaunch-Verfahren als geeignet einschätzt.



„Es geht nicht um ein deutsches Cape Canaveral"

So eignet sich etwa der Airport Rostock-Laage als Standort für einen Weltraumflughafen. Auch von dort könnten Trägerflugzeuge abheben, die in geeigneter Höhe als fliegende Startrampen für Raketen oder Raumschiffe dienten. „Es geht nicht um ein deutsches Cape Canaveral, sondern primär um unbemannte kleine Raketen, die von sicheren Gebieten über dem Meer aus mit Satelliten ins All starten“, hatte Verkehrsstaatssekretärin Ina-Maria Ulbrich dazu im September erklärt.

„Die norddeutschen Länder sollten diese Chance nutzen und sich aktiv und zeitnah für eine deutsche Offshore-Startplattform in der Nordsee und einen norddeutschen Weltraumflughafen einsetzen. Beide (nord-)deutschen Initiativen ergänzen sich, sind technisch machbar und strategisch wie wirtschaftlich sinnvoll.“, so Janina Marahrens-Hashagen.