Bad Bramstedt. Auf der A7 Richtung Flensburg ist am Sonnabendnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Der Pkw stand in Flammen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Der Fahrer konnte den Wagen an der Abfahrt Bad Bramstedt/Lübeck/Bad Segeberg (206) rechts an Fahrbahnrand lenken. Die A7 musste Richtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden. "Für die Löscharbeiten wurde die A7 von 15.32 bis 15.44 Uhr vorsichtshalber voll gesperrt", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Neumünster. "Verletzt wurde niemand."