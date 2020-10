Bremervörde. Grausiger Fund: Am Sonntagmittag hat ein 43-Jähriger in einem Waldstück am Stadtrand von Bremervörde (Niedersachsen) einen menschlichen Schädel entdeckt.

Der Pilzsammler fand neben einer Jacke und anderen Kleidungsstücken auch weitere menschliche Körperknochen.

Unter Hinzuziehung einer Rechtsmedizinerin aus Hamburg wurden die Skelettknochen geborgen und ein Gebissabgleich durchgeführt. Nach dem vorläufigen Ergebnis dürfte es sich um die sterblichen Überreste eines 50-Jährigen aus Bremervörde handeln, der seit Mai 2019 vermisst wird. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod liegen nicht vor.