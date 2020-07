Feuer im Gewerbegebiet Brand in Barsbüttel: Feuerwehrmann durch Explosion verletzt

Am Sonntagmittag bekämpfen Feuerwehrleute die letzten Brandherde in dem Komplex im Barsbüttler Gewerbegebiet.

Am Sonnabend war in einem Gewerbegebiet an der A1 ein Feuer ausgebrochen. Flammen breiteten sich auch über Kanalisation aus.