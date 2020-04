Hamburg. Früher hätte es an der Kieler Förde ein großes, öffentliches Fest gegeben. Doch in Coronazeiten muss die Rückkehr von 34 Zehntklässlern nach mehr als einem halben Jahr auf hoher See unter strengen Sicherheitsauflagen erfolgen.

Während die Jugendlichen auf dem Toppsegelschoner „Thor Heyerdahl“ am Abend zuvor noch Abschied an Bord gefeiert und die Seemeilen­bestätigung erhalten hatten, gingen sie nach Ankunft des Schiffes am Sonntag einzeln an Land. Dort warteten mit Mundschutz 34 Elternpaare, die ein Schreiben des Gesundheitsamtes in der Tasche hatten. So konnten sie sich Zutritt nach Schleswig-Holstein verschaffen. Schließlich wollten sie nicht als Touristen ins Land, sondern ihre Kinder von der „Thor“, dem „Klassenzimmer unter Segeln“, abholen und nach Hause bringen. Überglücklich lagen sich Eltern und Kinder in den Armen.

Kiels Stadtpräsident begrüßte die Schüler

Zur Begrüßung hatte sich unter Wahrung der vorgeschriebenen Abstandsregeln auch Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar angesagt. Er betonte in Richtung der Schüler: „Die Welt hat sich seit Ihrer Abreise verändert. Die nächste Herausforderung wird sein, sich in einer durch das Coronavirus veränderten Welt zurückzufinden.“

Eine Mutter umarmt ihren Sohn im Kieler Hafen.

Foto: Gregor Fischer / dpa

34 Schüler aus ganz Deutschland hatten am 19. Oktober 2019 ihre Reise in Kiel begonnen. Der 13.000 Seemeilen lange Törn, der über die Kanarischen Inseln bis in die Karibik führte, gehört zum Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“. Es wird von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und der Kielerin Ruth Merk als Wissenschaftlerin und pädagogische Leiterin betreut. Seit dem Jahr 2008 sind jedes Jahr ausgewählte Schüler auf der „Thor Heyerdahl“ unterwegs, einem 1930 gebauten Segelschiff, das nach dem berühmten norwegischen Forschungsreisenden und Abenteurer benannt ist.

Sozialkompetenz der Jugendlichen stärken

Zum Konzept des „Klassenzimmers unter Segeln“ zählt der reguläre Unterricht, aber auch das Erlernen der Seemannschaft, von Nautik und Wetterkunde. Mehr noch: „Die Jugendlichen sollen ihre Selbst- und Sozialkompetenz stärken“, sagte Ruth Merk, die ihre Doktorarbeit über das Projekt geschrieben hat.

Lena Horstmann aus Ammersbek segelte mit um die Welt.

Foto: Privat

Wegen der Coronapandemie durften die Jungen und Mädchen das Schiff seit 47 Tagen nicht mehr verlassen. „Bis zum 11. März auf den Bermudas war noch alles in Ordnung. Dann nahm Corona an Fahrt auf“, sagte Ruth Merk. Bei einem Aufenthalt auf den Azoren sowie zuletzt in Falmouth-Bay in Großbritannien durfte niemand das Schiff verlassen. „Ich bin seit vielen Jahren Kapitän. Aber das bricht selbst für mich den härtesten Rekord“, sagte Kapitän Detlef Soitzek.

Gemischte Gefühle bei der Ankunft

Entsprechend ambivalent ist die Stimmungslage bei den Schülern. Lena Horstmann aus Ammersbek (Schleswig-Holstein) erwartet nun „ein ganz anderes Land als das, aus dem wir losgefahren waren“. Bislang jedenfalls seien alle – die Schüler, die fünf Lehrkräfte und die zehn Crewmitglieder an Bord – sicher vor der Pandemie gewesen. Im Logbuch­eintrag der Schüler heißt es, dass die „gemischten Gefühle bezüglich der Ankunft in Kiel wachsen – mit jeder zurückgelegten Meile“.

Die Schüler bei ihrem dreiwöchigen Landaufenthalt in Panama.

Foto: KUS

Schüler und Nachwuchssegler Samuel brachte es so auf den Punkt: „Was dem Ganzen noch mehr Gedankenwirre bringt, ist das Coronavirus“ – bei aller Vorfreude auf zu Hause. Bislang habe man an Bord von der Pandemie nur aus Erzählungen und den Nachrichten gehört. „Das Coronavirus“, sagte Samuel, „kann mir mal ganz schön gestohlen bleiben.“

Pädagogin: „Es war eine ganz tolle Gruppe“

Der Kieler Stadtpräsident Hans-Werner Tovar machte den Rückkehrern jedoch Mut. „Ich bin sicher, dass die Erfahrungen, die Sie auf Ihrer Reise sammeln konnten, dabei helfen werden, mit Disziplin und der notwendigen Gelassenheit diese Herausforderungen zu bestehen.“ Die Jugendlichen hätten sich den Herausforderungen an Bord gestellt und seien daran gewachsen, meinte auch Ruth Merk. Sie hätten viel Eigeninitiative entwickelt. „Es war eine ganz tolle Gruppe“, sagt die Pädagogin, die das Schiff während des Aufenthalts auf Kuba besucht hatte.

Nicht nur an Land, auch im Meer gab es viel zu entdecken.

Foto: Privat

Wie es nun mit dem Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ und den Fahrten mit der „Thor Heyerdahl“ in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, steht in den Sternen. „Wir wissen derzeit schlichtweg nicht, welche Reisen stattfinden können oder nicht“, hieß es. Für die 34 Schüler beginnt nun ein ganz anderes Leben, in Quarantäne müssen sie aber, wie zunächst befürchtet, nicht – die 47 Tage auf See reichten als Quarantäne aus. „Ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf zu Hause“, sagte Samuel. Aber er hätte auch noch „zwei oder zwölf Jahre“ auf der „Thor“ bleiben können, fügte er schmunzelnd hinzu.