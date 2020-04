Parchim. Dieser Leichtsinn hätte zwei Leben kosten können: Ein Vater spielte mit seinem vier Jahre alten Kind auf den Bahngleisen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag an der Bahnstrecke zwischen Crivitz und Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Fahrdienstleiter der Deutsche Bahn AG hatte dies beobachtet und gegen 16.30 Uhr die Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin informiert. Zudem stoppte er eine Zugausfahrt. Vor Ort konnten die Beamten einen 43-Jährigen mit seinem vierjährigen Kind feststellen. Sie hielten sich nahezu 20 Minuten im Gleisbereich auf Höhe der Eldebrücke auf und legten Steine auf die Gleise.

Züge nähern sich nahezu geräuschlos

Mit diesem Leichtsinn gefährdete er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seines Kindes, das sich ebenfalls im Gleisbett befand. Züge haben bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern einen Bremsweg von etwa 1000 Metern. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Betreten von Gleisanlagen. Hier besteht Lebensgefahr. Die Gefahren, die beim Betreten von Gleisanlagen bestehen, werden zumeist unterschätzt. Züge nähern sich nahezu geräuschlos und werden oft sehr spät wahrgenommen.

Durch den eingestellten Zugverkehr entstanden Verspätungen von etwa zehn Minuten. Gegen den Vater wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Weitere Ermittlungen zu möglichen strafbaren Handlungen in diesem Zusammenhang dauern an.