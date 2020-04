Hamburg. Aus alt macht Rico Höft neu. Wie ein Schönheitschirurg setzt der 31-Jährige mit viel Liebe und handwerklichem Geschick an und sorgt für ein Facelifting, manchmal auch für eine Rundumerneuerung. Seine Kunden kommen aus ganz Deutschland und etwa 20 anderen Ländern zu ihm. Sie fahren aus Marokko, Italien und sogar aus der Türkei in das kleine Schönberg bei Lütjensee im Kreis Stormarn und lassen dort ihre VW Busse von Rico auf Vordermann bringen: beim bundesweit einzigartigen Buskönig.

Der Buskönig kann mit gekonnten Handgriffen aus einem alten VW Bus T5, Baujahr 2003 bis 2015, ein aktuelles 2020er-Modell machen. Wie macht er das? Indem er zum Beispiel der Front ein Facelifting verpasst oder alles andere gleich mit erneuert – von der Stoßstange über die Motorhaube bis zu Heckklappe, Scheinwerfern und Blinkern. Dann wird aus einem alten VW Bus ein nagelneues Modell, zumindest die Karosserie erweckt diesen Eindruck.

Klar, man könnte sich auch einfach ein neues Auto kaufen. Wenn man genug Geld hat. Aber die meisten seiner Kunden sind Familienväter, Kitesurfer, Camper oder Off-Roadfahrer, für die ihre VW Busse vor allem Freizeitmobile sind und die nicht mal eben 80.000 Euro für einen neuen VW Bus übrig haben.

Namhafte Autohäuser arbeiten mit Rico Höft zusammen

Dem alten Fahrzeug eine Schönheitskur zu gönnen ist deutlich günstiger – je nach Kundenwunsch und Aufwand zwischen 900 und 9000 Euro. „Und die Kunden wissen ja, was sie an ihren Fahrzeugen haben, und investieren dann lieber ein paar Euro ins eigene Auto“, so Höft. Wer einmal einen VW Bus hatte, sagt er, möchte den nicht mehr missen.

Der Buskönig und Dressurreiter Rico Höft auf seinem vierjährigen Hannoveraner bei einem Reitturnier.

Foto: Privat

Kommt dann ein oller VW-Transporter von 2004 fertig umgestylt aus seiner Werkstatt, „dann sieht er aus wie frisch vom Fließband“, so sein Versprechen. Und das Fahrzeug, das gerade auf seinem Hof steht und noch herausgeputzt wird, gibt ihm recht. Aus Baujahr 2006 macht er Baujahr 2020.

Rico Höft ist so ein guter Schönheits-Autochirurg, dass VW und namhafte Autohäuser mit ihm zusammenarbeiten und Kunden in seine Werkstatt schicken. Denn er ist neben einem Mitbewerber im Osten der einzige Schrauber in Deutschland, der VW Busse mit LED-Scheinwerfern nachrüsten kann. Für Autolaien, die keine Ahnung haben, klingt das jetzt nicht so besonders. Das klingt eher nach, mal eben einen Scheinwerfer auswechseln. Tatsächlich aber ist es so, dass es selbst für Fachwerkstätten und den Hersteller oftmals zu kompliziert ist, Halogenscheinwerfer durch LED-Lichter zu ersetzen.

Gelernter Pferdewirt und professioneller Dressurreiter

„Auch die ganze Bordelektronik muss auf LED-Leuchten abgestimmt werden“, sagt Rico Höft. Er hat sich die Kenntnisse selbst beigebracht oder bei Fragen befreundete Mechaniker gefragt. Er ist ein Autodidakt und hat etwas völlig anderes gelernt.

Man glaubt es kaum, wenn man ihn so in seiner schwarzen Arbeitskluft sieht, mit dem Tattoo am rechten Unterarm und dem Goldkettchen am Handgelenk: Rico Höft ist gelernter Pferdewirt und professioneller Dressurreiter, der auch andere Reiter trainiert. Wie bitte kommt ein professioneller Reiter, der in der höchsten Klasse – der S-Klasse – reitet, dazu, an VW Bussen aufwendige Verjüngungskuren vorzunehmen?

Neben dem professionellen Reiten die Liebe zu Autos

Das liegt daran, dass der gebürtige Hamburger­ nicht nur eine Leidenschaft für Pferde und die Reiterei hat, sondern auch für Sportautos. Das absolute Kon­trastprogramm: Hier die Welt der Schickimickis, wie Rico Höft sagt, die sich abends Sorgen machen, ob ihr Pferd bei zehn Grad eine Decke braucht, und dort die Welt von Blech, Chrom und Stahl, von PS und Benzin- statt Stallgeruch.

Rico Höft hat sich die Schrauberei selbst beigebracht.

Foto: Mark Sandten

Auf die Frage, welche Sportautos er besitzt oder besessen hat, sagt er nur „jetzt wird es prollig“ und lacht. Weil er nicht prahlerisch rüberkommen möchte, möchte er seine Sportwagen nicht aufzählen. Nur so viel: Klassische deutsche Modelle sind dabei und ein auffälliges italienisches. Mit 23 Jahren hat er bereits den ersten Sportwagen besessen. Neben seinem Reitsport handelte er damals schon mit Autoteilen.

Von der Werkstatt geht es jeden Abend noch in den Stall

Vor sieben Jahren kaufte sich Höft selbst seinen ersten VW Bus, um die Autoteile transportieren zu können. „Der Pferdesport ist teuer, ich brauchte ein zweites Standbein mit dem Teilehandel.“ Und genau wie er in Pferde verliebt ist, verliebte er sich auch in den VW Bus. Es ist ja auch ein besonderes Fahrzeug: „So vielseitig, sparsam und unkompliziert“, schwärmt Rico Höft. Im VW Bus sei das Fahren einfach entspannter.

Für ihn kommt der Entspannungsteil nach Feierabend, dann geht es noch einmal für vier bis fünf Stunden jeden Tag in den Stall. Dort wartet La Vidaldon auf ihn, ein vierjähriger Hannoveraner. Dann tauscht Rico Höft seine Arbeitskluft gegen die Reithose. Dann ist der Autoschrauber Dressurreiter.