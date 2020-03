Kiel/Hannover. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist die Coronapandemie weiter auf dem Vormarsch. In Schleswig-Holstein hat es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das Opfer im Kreis Plön habe aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe gehört, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Der an Covid-19 erkrankte Mann war 70 Jahre alt und starb am Wochenende. Der vermutliche Ansteckungsweg sei den Behörden bekannt.

Derweil ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Virus weiter gestiegen. Laut Landesregierung wurden bis einschließlich Sonntag 467 Fälle gemeldet. Das sind 31 Covid-19-Fälle mehr als einen Tag zuvor. Mittlerweile befinden sich im nördlichsten Bundesland 36 Patienten in klinischer Behandlung. In der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster wurde ein zweiter Fall von Covid-19 festgestellt. Auch dieser Infizierte zeige einen milden Krankheitsverlauf, hieß es. In den Kliniken in Kiel und Lübeck wurden zwei Personen auf die Intensivstationen gebracht.

Versorgung mit Lebensmitteln vorerst gesichert

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sah sich nach den Beratungen mit Merkel und seinen Amtskollegen in seinem Kurs gegen die Lungenerkrankung bestätigt. „Wir haben uns in weiten Teilen darauf verständigt, dass das, was wir in Schleswig-Holstein an Regelungen haben, jetzt Standard in ganz Deutschland wird“, sagte er. Im nördlichsten Bundesland sind Produktion von Lebensmitteln und Versorgung mit Lebensmitteln vorerst gesichert.

Das gilt auch für den Absatz der landwirtschaftlichen Produkte, wie die Landwirtschaftskammer mitteilte. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) richtet eine kostenlose Seelsorge-Hotline ein. Damit wolle man besonders alten, kranken und sozial isolierten Menschen helfen, teilte die Nordkirche mit. Unter der Nummer 0800 4540106 werden insgesamt 35 ausgebildete Seelsorger täglich von 14 bis 18 Uhr erreichbar sein.

Kontaktbeschränkungen werden gut befolgt

In Niedersachsen werden die neuen Kontaktbeschränkungen angesichts der Coronaepidemie nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gut befolgt. „Es ist generell sehr ruhig in Niedersachsen, die allermeisten Menschen scheinen das zu befolgen“, sagte Weil am Montag. Niedersachsen muss sich angesichts der Coronaepidemie trotz aller Einschränkungen auf eine weiter steigende Zahl von Infizierten und Klinikpatienten einrichten. „Die Zahlen werden weiter steigen, wir sind noch nicht über den Berg“, sagte Abteilungsleiterin Claudia Schröder vom Gesundheitsministerium. Die Fallzahlen kletterten am Montag auf 1779 nach 1586 am Vortag.

Inzwischen gebe es sechs Todesfälle. Etwa 300 Betroffene würden in Krankenhäusern behandelt, 80 davon müssten auf der Intensivstation beatmet werden. „Wenn wir den Infektionsverlauf verlangsamen, werden unsere Krankenhäuser gut aufgestellt sein“, sagte Schröder. Niedersachsen verfüge in etwa über so viele Betten mit Beatmungsmöglichkeit wie ganz Italien. „Die Versorgung der Erkrankten wird sich noch über viele Wochen hinziehen.“ Alle Ärzte und Pflegekräfte, die aktuell nicht berufstätig oder in Rente seien, sollten sich für einen Einsatz melden, sagte Schröder.

Auf eine niedersächsische Initiative ist die Beschränkung zur Produktion von Desinfektionsmitteln auf Apotheken und Pharmahersteller aufgehoben worden. Die chemische Industrie, Kosmetik- und Parfümhersteller dürfen nun Produkte zur Händedesinfektion herstellen.