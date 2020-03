Kiel. Es ist ein historisch drastischer Schritt: Angesichts der Corona-Epidemie wird die norddeutsche Küste für Besucher abgeriegelt. Touristen dürfen Schleswig-Holstein ab dem heutigen Mittwoch nicht mehr betreten. Entsprechende Regelungen würden gemeinsam mit Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg gebracht, sagte der schleswig-holsteinische Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP). „Das heißt, dass sich Hamburger bitte nicht auf den Weg an die Nordsee, Ostsee und auch nicht an die Binnenseen machen.“ Ausgenommen sind Erst- und Zweitwohnungsbesitzer.

Alle Hotels müssen nach einer Verfügung schließen. Um auch Tagestouristen fernzuhalten, sollen zudem alle Restaurants in Schleswig-Holstein zu­machen. Diese Regelung gilt auch auf Wohnmobil- und Campingplätzen sowie in den Yachthäfen. Buchholz verdeutlichte, dass Besucher und Betreiber mit Strafen rechnen müssen, wenn sie sich nicht an das Verbot halten. „Das kann kontrolliert und ordnungsrechtlich durchgesetzt werden“, so Buchholz.

Fehlende Kapazitäten

Wie es aus der Landesregierung heißt, seien Krankenhäuser und Ärzte nicht dazu in der Lage, eine große Zahl von möglichen Infizierten in den Ferienorten behandeln zu können – deshalb ist auch den Eigentümern von Ferienwohnungen ein touristischer Besuch ab sofort untersagt. Am Abend wurde bekannt, dass ein 78-Jähriger im Universitätsklinikum Lübeck starb. Er gilt als erster Corona-Toter Schleswig-Holsteins.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, es sei „wichtig für uns alle, dass wir Bewegungsfreiheit haben, die es den Menschen ermöglicht, an die frische Luft zu gehen“. Schleswig-Holsteins Bürger sollten beispielsweise im Wald spazieren gehen. „Es geht darum, alles zu vermeiden, wo man mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt kommt.“

