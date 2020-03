Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter im Norden. Verantwortlich ist ein schweres Sturmtief über der Nordsee. Am Donnerstag bestehe vor allem an den Küsten Unwettergefahr durch orkanartige Böen.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolken und Regen über Hamburg und dem Norden auf. Es muss mit zunehmendem, in Böen starkem bis stürmischem Südwestwind gerechnet werden. Achtung Unwettergefahr: Am Donnerstagmorgen stellen sich zunächst an der Nord-, im Vormittagsverlauf auch an der Ostsee orkanartige Böen ein. Auf Sylt können orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 115 km/h auftreten.

In der Nacht zum Freitag weht der Wind immer noch in Böen stark bis stürmisch, an den Küsten gibt es weiterhin Sturmböen.