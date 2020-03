Braunschweig. „Die Unfallstelle sah aus wie nach einem Bombeneinschlag. Ihr Auto war dabei die Bombe“. Mit drastischen Worten beschrieb Richter Ralf-Michael Polomski die Szene in Braunschweig im Sommer 2019. Für den Tod eines Unbeteiligten bei der Flucht vor der Polizei verurteilte das Braunschweiger Landgericht am Dienstag den 38-jährigen Angeklagten zu sieben Jahren Gefängnis. Die Kammer befand den Mann aus Sachsen-Anhalt unter anderem der fahrlässigen Tötung für schuldig.

Der Unfall an einer Autobahnabfahrt in Braunschweig war das tödliche Ende einer kilometerlangen Verfolgungsfahrt über die Autobahnen A2 und A39, teils mit Tempo 240.

Wegen des immer dichter werdenden Verkehrs entschied sich der Beschuldigte nach Überzeugung des Gerichts irgendwann für eine „Abfahrt im Blindflug“ mit immer noch mehr als 200 Stundenkilometern. Eine 122 Meter lange Bremsspur zeugte vom Versuch zu verhindern, was nicht mehr zu verhindern war.

33-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Der Mann aus dem Raum Magdeburg krachte in zwei an einer roten Ampel wartende Autos. Ein 33-jähriger Fahrer starb noch am Unfallort, ein 43-jähriger Mann erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und innere Blutungen. Viele Angehörige und Freunde leiden dem Richter zufolge noch heute. Den Tod des 33-jährigen Braunschweigers bezeichnete er als „völlig sinnlos“.

Während des Prozesses hatte sich der Angeklagte aus Biederitz mehrmals entschuldigt. Zum Auftakt ließ er durch seinen Verteidiger erklären, dass er zum Unfallzeitpunkt seit einiger Zeit die synthetische Droge Crystal Meth konsumiert habe, um dem Druck als Vater und im Beruf standzuhalten.

Im August 2019 hatte er eigentlich ein sehr vielversprechendes Vorstellungsgespräch in Hamburg absolviert, das das Ende einer längeren Arbeitslosigkeit bringen sollte. An die Verfolgungsfahrt auf der Autobahn und den Unfall in Braunschweig könne er sich wegen des Drogenkonsums so gut wie gar nicht erinnern.

17,5 Kilometer lange Verfolgungsjagd

In seinem 280-PS-starkem Wagen fiel der Beschuldigte am Abend zwei Polizisten auf der Autobahn 2 Richtung Berlin auf. Eine Abfrage ergab, dass der Halter wegen Betäubungsmittelverstößen bekannt war und außerdem der Führerschein eingezogen werden sollte.

Von ihrem Zivilfahrzeug aus forderten die Beamten ihn zum Halten auf. Der 38-Jährige folgte zunächst, gab dann aber kurz vor einer Abfahrt Gas. „Die anschließende 17,5 Kilometer lange Verfolgung reichte nicht, um sie zur Vernunft zu bringen“, sagte Richter Polomski.

Mehrmals verloren die Polizisten den Flüchtenden aus den Augen. Am Ende einer Baustelle konnten sie einen Zusammenprall nur durch eine Vollbremsung vermeiden, wie einer der Beamten im Verfahren schilderte. Es kam zu mehreren Kollisionen, bis der immer zäher werdende Verkehr den Fahrer schließlich von der Autobahn zwang.

Im Auto des Rasers wurden Betäubungsmittel gefunden

Nach dem Aufprall waren die Autos dem Gericht zufolge so ineinander verkeilt, dass Rettungskräfte gar nicht erkennen konnten, wie viele Wagen beteiligt waren. Im ausgebrannten Auto des Unfallverursachers wurden später Betäubungsmittel gefunden.

Das Gericht eröffnete das Verfahren auch wegen Mordes, weil aus Sicht der Kammer eine Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln oder zur Verdeckung einer Straftat in Betracht kam. An einer Verurteilung wegen Mordes schrammte der Angeklagte dann laut Richter Polomski „nur ganz knapp vorbei“.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und elf Monate Haft gefordert, die Verteidigung viereinhalb Jahre. Vertreter der Nebenklage hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich.