Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis bei Winsen an der Luhe (Kreis Harburg) ist die Bahnstrecke Hamburg-Lüneburg zurzeit gesperrt. Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Hannover werden umgeleitet, die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen. Es kommt zu großen Verspätungen in beide Richtungen.

UPDATE Notarzteinsatz am Gleis bei Winsen Luhe



Strecke Hamburg - Lüneburg weiter gesperrt.



Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Hannover werden umgeleitet. Verspätungen von 20 bis 30 Minuten einplanen. Die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen.

Mehr als zwei Stunden Verspätung auf Strecke Hamburg-Berlin

Der Notarzteinsatz beeinflusst auch die Züge, die zwischen Berlin/Schwerin und Hamburg wegen einer Stellwerkstörung in Schwarzenbek (Schleswig-Holstein) umgeleitet wurden. Auf der Strecke kommt es dadurch für Fahrgäste zu Verspätungen von teilweise mehr als zwei Stunden. Die Stellwerkstörung ist mittlerweile behoben.