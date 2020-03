Bremerhaven. Es sind schon dramatische Wochen gewesen, hoch oben in der zentralen Arktis. Nur 150 Kilometer vom Nordpol entfernt driftet das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“, angedockt an einer riesigen Eisscholle, durch die Polarnacht. Das ist ein Rekord: Nie zuvor war ein Schiff im Winter so weit im Norden.

Doch es ist auch ein Wagnis: Das russische Versorgungsschiff „Kapitan Dranitsyn“, das das Forscherteam austauschen und frische Lebensmittel sowie neue wissenschaftliche Ausrüstung zur „Polarstern“ bringen sollte, kam wegen des besonders dichten Meereises nicht voran. An Bord wuchs die Unsicherheit.

Versorgungsschiff für "Polarstern" angekommen

Mittlerweile hat das Versorgungsschiff die „Polarstern“ erreicht. Doch aufgrund des dichten Meereises hat es auf seinem Weg deutlich mehr Treibstoff verbraucht als geplant. Er reicht nicht aus, damit es den Weg zurückschafft nach Norwegen. Deshalb soll heute die „Admiral Makarov“ von Murmansk aus starten und ihm entgegenfahren, um es zu betanken, heißt es vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI), das die Federführung der Expedition hat.

Seit Herbst 2019 driftet die „Polarstern“ eingefroren im Eis durch das Nordpolarmeer. Wissenschaftler von insgesamt mehr als 60 Institutionen aus 17 Ländern wollen mit zahlreichen Messungen dazu beitragen, den Einfluss der Arktis auf unser Klima besser zu verstehen – auch um den Klimawandel genauer als bisher vorhersagen zu können. Die 120 Millionen Euro teure Expedition soll zum Meilenstein für die internationale Klimaforschung werden.

Fernbleiben der „Kapitan Dranitsyn“ schürte Unsicherheit

Die Wissenschaftsteams werden alle zwei Monate ausgetauscht. Der zweite Schichtwechsel der Expedition war eigentlich für Mitte Februar geplant. So wurde die Anspannung an Bord Tag für Tag größer, als die „Kapitan Dranitsyn“ nicht durchkam, wie Professor Christian Haas, Fahrtleiter des zweiten Expeditionsabschnitts, berichtete. Die Kollegen, die gern nach Hause wollten, verfolgten gebannt jeden Fortschritt der „Dranitsyn“. Doch stürmische Winde türmten das bis zu 160 Zentimeter dicke Meereis zu dichten Presseisrücken auf, offene und dünne Stellen waren rar.

Umso größer war die Freude, als das Schiff mit zweiwöchiger Verspätung endlich am Horizont auftauchte, der seit wenigen Tagen wieder von schwachem Licht beleuchtet wird. Crew und Wissenschaftler stürzten sich vor allem auf Äpfel und Mandarinen – seit einem Monat hatte es kein frisches Obst gegeben.

Gefühlte Temperatur bei Wind: minus 58 Grad

Noch nie habe es ein Schiff zu dieser Jahreszeit aus eigenem Antrieb so tief in die zentrale Arktis geschafft, jubelte Expeditionsleiter Markus Rex vom AWI – ein weiterer Rekord. „Wir müssen den Hut ziehen vor Kapitän Alexandr Erpulev, der mit dem Eisbrecher ,Kapitan Dranitsyn‘ durch den arktischen Winter bis fast an den Nordpol gefahren ist“, ergänzte „Polarstern“-Kapitän Stefan Schwarze. Rex mahnte aber auch: „Wir sind an der Grenze des Machbaren.“

Noch dauert die Entladung an. Die „Kapitan Dranitsyn“ legte zwar an derselben Eisscholle an wie die „Polarstern“ – allerdings 970 Meter entfernt. Es dauert, bis alles Material an Bord ist. Geräte müssten mit Kränen von Bord gehievt werden, für den Shuttle werden Pistenraupen und Schneemobile eingesetzt. Bei Temperaturen von minus 35 Grad kämen die Geräte an ihre Grenzen; bei Wind liege die gefühlte Temperatur derzeit bei minus 58 Grad. „Man muss vorsichtig und langsam vorgehen“, sagte Rex. Die Lebensmittel werden in beheizten Containern transportiert.

Meereis der Arktis wird vorerst noch dicker – trotz Klimawandel

Die Fahrtrinne der „Kapitan Dranitsyn“ war bereits am Tag nach dem Anlegemanöver so dick zugefroren, dass man darauf laufen konnte. Der Klimawandel macht die Arktis an dieser Stelle offensichtlich nicht leichter passierbar. Das passt auch zur wissenschaftlichen Beobachtung der Expedition: Durch die Erwärmung des Arktischen Ozeans entstünden zunehmend kleinere und dünnere Schollen, die sich windgetrieben übereinanderstapelten und so dicke Presseisrücken von bis zu vier Metern Höhe erzeugten. Da sie sehr tief in das Wasser hineinragen könnten, seien sie teilweise 20 bis 30 Meter dick.

Expeditionsleiter Rex ist trotz der Verzögerung zufrieden. Die Verspätung, so sagt er, sei im Rahmen seiner Erwartungen gewesen. „Wer Expeditionserfahrungen in den Polargebieten hat, der weiß, dass sich Prozesse immer verzögern können.“ Da das Meereis in den kommenden Wochen noch dicker wird, werden für den nächsten Personalwechsel im April Polarflugzeuge eingesetzt. Mit Pistenraupen wurde bereits eine 900 Meter lange Landebahn auf dem Eis präpariert. Dann wird sich auch Expeditionsleiter Rex, der auch beim ersten Fahrtabschnitt dabei war, wieder auf den Weg zur „Polarstern“ machen.