Rantum/Hamburg. Die „Erlebnisdusche“ wird bald der Vergangenheit angehören. Eine Wassersäule mit fünf oder sechs Duschköpfen im Gemeinschaftsbad, das ist eben nicht mehr zeitgemäß. „In Zukunft bekommt jedes Zimmer ein eigenes Bad“, sagt Horst Bötcher, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Puan Klent, die das Jugenderholungsheim in Rantum auf Sylt betreibt.

Die Stiftung hat große Pläne für das Areal, auf dem schon Generationen von Hamburger Jugendlichen viel Zeit verbracht haben.

Puan Klent konnte Insolvenz abwenden

Im Dezember 2017 hatte die Stiftung wegen einer finanziellen Schieflage einen Insolvenzantrag gestellt. Doch nach ganz viel Unterstützung von Politikern und vielen Hamburgern konnte der Insolvenzantrag wenig später wieder zurückgenommen werden.

Nun blickt Horst Bötcher optimistisch in die Zukunft. Vom Bund gibt es eine Fördermittel-Zusage über 15 Millionen Euro, die Stiftung selbst muss 1,25 Millionen Euro für die Neuausrichtung beitragen.

Inklusive Begegnungs- und Bildungsstätte geplant

In Rantum soll eine inklusive Begegnungs- und Bildungsstätte entstehen, die sich vorrangig an junge Menschen richtet und Programme zur außerschulischen Bildung unter den Oberthemen „Wattenmeer, Klimawandel und Raum zum Leben“ anbietet. Vor allem in den Schulferien soll Puan Klent aber auch Familien und Senioren offen stehen. Die Kapazität wird bei etwa 350 Betten liegen, derzeit sind es 390.

„Wir sind derzeit dabei, eine Bestandsbewertung durchzuführen“, sagt Bötcher. „Fachleute gucken sich an, wie an Gebäuden besteht, zu bewerten ist.“ Dann müsse entschieden werden, welche Gebäude es sich lohne zu erhalten. „Die Ergebnisse erwarten wir für den 25. März“, so der Stiftungsvorsitzende. Danach werde man einen Architekturwettbewerb starten. Gebaut werden solle anschließend zwischen Ende Oktober und Anfang März, aber nicht im laufenden Betrieb.

Puan Klent feiert 100. Geburtstag

„Wir bauen Puan Klent nicht neu so auf, wie es ist, sondern es soll ein Leuchtturmprojekt werden“, versichert Bötcher.

Puan Klent feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag. Hamburger Jugendverbände hatte das ehemalige Militär-Barackenlager mitten in den Rantumer Dünen 2020 gekauft. Im Juni erscheint die Chronik „Puan Klent. 100 Jahre Sylter Sand in Hamburger Schulen“.