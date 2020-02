Ellhöft. Aktivisten haben nach eigenen Aussagen Dienstagnacht einen Teil des Zauns an der deutsch-dänischen Grenze nahe Ellhöft, des Naturschutzgebiets Schwansmoor und der Region Töndern entfernt. Wie die Aktivisten am Mittwochmorgen mitteilten, stellen sie Elemente des insgesamt 22 Meter entnommenen Zauns an vier verschiedenen Orten aus.

Ziel der Aktion sei es, Bürger für die "nationalistische und rassistische Symbolik" des Grenzzauns zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche Tierarten unter der Absperrung leiden. Dazu sollen an den ausgestellten Zaunelementen Infoplakate besfestigt sein.

Aktivisten entfernen Zaunteil: Kritik an Massentierhaltung und Rassismus

Die Aktivisten kritisieren in ihrem Schreiben zudem die Massentierhaltung, durch die Krankheiten und Epidemien erst ausbrechen könnten. Sie prangern an, dass sich der Zaun weniger gegen Wildschweine als gegen Migranten richte. Die Aktivisten fordern ihre Mitmenschen dazu auf, ebenfalls aktiv zu werden und den Zaun abzubauen.

Die Bundespolizei in Flensburg konnte die Aktion nicht bestätigen, leite die Informationen jedoch an die zuständigen Stellen weiter. Da der Grenzzaun auf dänischem Gebiet stehe, handele es sich um eine in Dänemark verübte Tat. Demnach sei auch die dänische Polizei zuständig, so ein Sprecher.

An diesen Orten sollen Zaunelemente ausgestellt sein:

Gemeindezentrum Ellhöft: Dorfstraße 18

Supermarkt Nielsen: Hauptstraße 50

Nordertor Flensburg: Norderstraße 138

Kiel Rathausplatz

Grenzzaun an deutsch-dänischer Grenze gegen Schweinepest

Der 70 Kilometer lange Grenzzaun entlang der Ostsee bis zur Nordsee ist Anfang vergangenen Jahres an der deutsch-dänischen Grenze aufgestellt worden. Er soll deutsche Wildschweine daran hindern, von Schleswig-Holstein nach Dänemark überzusiedeln. Damit möchte sich das Land vor der Afrikanischen Schweinepest schützen. Sollte die für den Menschen ungefährliche Seuche bei dänischen Tieren nachgewiesen werden, könnte das Land keine Schweineprodukte mehr in Nicht-EU-Länder exportieren.

Am 2. Dezember 2019 wurde der Bau fertiggestellt. Bereits zu Beginn des Baus hatte es Proteste gegeben. Ende Januar hatten 250 Gegner des Wildschweinzauns an der deutsch-dänischen Grenze gegen den Zaun demonstriert.