Warum der Waffennarr derart intensiv die zumeist aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammenden Gerätschaften sammelt, ist unklar. Die nun beschlagnahmten Reichkriegsflaggen und Nazi-Devotionalien könnten auf einen rechtsextremistischen Hintergrund deuten. Doch bei den Ermittlungen hat dieser Aspekt offenbar keine große Rolle gespielt. Sie wurden deshalb in Flensburg geführt und nicht etwa bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Langwieriger Begutachtungsprozess

Die Flensburger Staatsanwaltschaft hatte zunächst einmal ein Problem mit der großen Zahl der Fundstücke. „Es waren Hunderte Waffen“, sagt Ulrike Stahlmann-Liebelt, die Chefin der Staatsanwaltschaft Flensburg. Ihre Behörde wollte sich nicht damit begnügen, nur einzelne Waffen zur Anklage zu bringen, was möglicherweise schneller zu einem Prozess geführt hätte. „Wir haben uns dafür entschieden, das gesamte Ausmaß zu erfassen“, sagt die Leitende Oberstaatsanwältin.

Und so begann ein mühevoller und langwieriger Begutachtungsprozess. 13 Experten wurden beauftragt. Jede einzelne Waffe wurde in Augenschein genommen. Die einen kümmerten sich um den Sprengstoff, andere um die Langwaffen, wieder andere um die Panzerfäuste. Welche Geschosse oder Patronen werden dort verwendet? Gegen welche Gesetzesparagrafen wird verstoßen?

Waffen waren funktionsfähig, teilweise geladen

Kein Wunder, dass das Zeit brauchte. Die Ergebnisse waren einigermaßen erschreckend. Denn zumindest eingangs der Untersuchungen hatte noch die Hoffnung bestanden, dass viele Waffen gar nicht mehr einsatzfähig sein könnten. Immerhin waren die Behörden dem Winnerter im Rahmen von Ermittlungen des Bundeskriminalamtes auf die Spur gekommen. Es ging um den Import von sogenannten Salut-Waffen – Schaustücke, die nicht schießfähig sind. Am Ende der Begutachtung war indes klar: „Die Waffen waren funktionsfähig, zum Teil waren sie sogar geladen“, so Stahlmann-Liebelt. Auch der Sprengstoff war einsatzfähig. „Zwei Tonnen Spreng- und Kampfmittel“ seien bei dem Mann sichergestellt worden. Der Tatverdächtige, so Stahlmann-Liebelt weiter, sei geständig.

Vor rund einem Jahr war die Anklageschrift endlich fertig. Mehrere Seiten wurden benötigt, um jeden einzelnen Gesetzesverstoß zu notieren. Im Wesentlichen ging es wohl um das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe, kurz Sprenggesetz, und um das Kriegswaffenkontrollgesetz. Hier werden Verstöße mit einer Freiheitsstraße von einem Jahr bis fünf Jahren geahndet, in besonders schweren Fällen sind bis zu zehn Jahre drin.

Der beschuldigte Mann sammelt längst neue Waffen

Anfang März 2019 ging die Akte beim Landgericht Flensburg ein. Dort liegt sie noch heute. Denn dem Landgericht sind andere Dinge wichtiger. Sprecher Martin Wunderlich sagt: „Bei uns gilt, dass Haftsachen zu priorisieren sind.“ Haftsachen: Das sind die Fälle, bei denen der Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzt.

Beim Winnerter Waffennarr war das in der Tat nicht der Fall. Der Mann konnte nach 2015 in aller Freiheit daran arbeiten, die Waffensammlung, die ihm die Behörden genommen hatten, wieder neu aufzubauen. Ganz den Stand von damals hatte er noch nicht erreicht, als vor knapp zwei Wochen erneut Polizei und Kampfmittelräumdienst bei ihm anklopften. Gefunden wurden immerhin 18 Langwaffen, Panzerfaustköpfe, Mörsergranaten, ein Maschinengewehr, Sprengstoff, Reichskriegsflaggen, Nazi-Devotionalien – und Marihuana. Hätte das möglicherweise verhindert werden können, wenn der Mann zügiger vor Gericht gestellt worden wäre? Das sei „bloße Spekulation“, sagt die Leitende Oberstaatsanwältin Stahlmann-Liebelt.

In Winnert ist man einigermaßen fassungslos. „Den Mann hätte man doch nicht so einfach weitermachen lassen dürfen“, sagt Bürgermeisterin Jutta Rese. „Damals hat man uns gesagt, dass hier kein Haus stehen geblieben wäre, wenn das Zeug explodiert wäre.“ Nachbarn des Waffennarrs überlegten nun schon, ob sie nicht besser aus Sicherheitsgründen wegziehen sollten.

Der Mann lebt seit mehreren Jahren in dem Neubaugebiet im Dorfkern, rund 30 Häuser gehören dazu. Mittlerweile hat er Frau und Kinder. „Die meisten Bürger kennen ihn nicht“, sagt Rese. Er lebe sehr zurückgezogen. Nach dem Fund vor fünf Jahren habe er erzählt, er sei oft mit dem Metalldetektor unterwegs und habe so die Waffen gefunden.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Winnert macht man sich Sorgen wegen des Waffennarrs. Die jüngste Durchsuchung erfolgte nach einem Einbruchversuch in eine Scheune, in der der Mann einen Teil seiner neuen Sammlung lagerte. Ob etwas gestohlen wurde – etwa Sprengstoff -, ist unklar. Möglicherweise kommen die Täter aus dem Dorf. „Bei unserer Feuerwehr herrscht jetzt Alarmstufe Rot“, so die Bürgermeisterin. „Ich habe denen gesagt: Stellt euch darauf ein, dass hier bei einem Feuer in einem Haus auch noch etwas anderes, viel Gefährlicheres in Brand geraten könnte.“