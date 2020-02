Deiche an der Nordseeküste trotzen Orkantief "Sabine"

Wenningstedt/Sylt. Die Deiche der schleswig-holsteinischen Nordseeküste haben den fünf Sturmfluten seit Montag nach Angaben des Umweltministeriums gut standgehalten. "Unsere Landesschutzdeiche an der Nordseeküste haben auf ihrer Länge von 364 Kilometern die schwere Sturmflutserie sehr gut überstanden", sagte Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Donnerstag. Auf Sylt habe die Sturmflutserie des Orkantiefs "Sabine" aber die Strände ausgeräumt und trotz aller Vorsorge an wenigen Stellen auch die Substanz der Insel angegriffen. Albrecht ließ sich die Schäden von Fachleuten des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz auf Sylt erläutern.

An Deichen seien nur vereinzelt kleinere Schäden aufgetreten, die vorläufig gesichert wurden. Auf Sylt gebe es aber Sandverluste. Das dort seit über 30 Jahren im Sommerhalbjahr immer wieder aufgefüllte Sanddepot habe nicht vollständig verhindern können, dass es auch an den Vor- und Randdünen und am Roten Kliff bei Kampen Abbrüche gab. Seine eigentliche Funktion, die Substanz der Insel zu schützen, habe das Depot aber grundsätzlich erfüllt.

Auf der überwiegenden Strecke der knapp 40 Kilometer langen Sylter Westküste wurde das Sanddepot abgetragen und in den Unterwasserstrand verlagert. Damit liegen die trockenen Strände tiefer als üblich. Auf nahezu einem Drittel der Westküste der Insel seien zudem Abbrüche an den Vor- und Randdünen zu verzeichnen. Bei Kampen wurde auf einer Länge von annähernd 300 Metern das Rote Kliff angegriffen.

Andere sandige Inseln sind auch von der Sturmfluten betroffen. Im Westen Föhrs gibt es Sandverluste an den Stränden, ebenso an der Amrum Odde, am Nordende der Insel. Auf den Halligen konnten aufgrund des anhaltenden Landunter noch keine Schäden ermittelt werden. Eine abschließende Bilanz wird laut Albrecht am Ende der Sturmflutsaison Ende März möglich sein. Fünf aufeinanderfolgende Sturmfluten sind ungewöhnlich. Nach 1938 gab es dies erst acht Mal, immer nach 1976.