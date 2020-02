Mecklenburg-Vorpommern Insasse stirbt nach Feuer in JVA Rostock

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. In der JVA Rostock ist ein Insasse bei einem Brand ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen in der Haftanstalt ausgebrochen. Nach dem Brand wurde ein Mann tot in seiner Zelle entdeckt.