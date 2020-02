Damp. Die Wikinger sind zurück im Norden: Im Frühjahr eröffnet im Ostsee Resort Damp ein Wikinger-Themenhotel mit Deutschlands erster Textilsauna direkt am Meer. Das Besondere: Das Design des Ostseehotels Midgard wurde von den Nordmännern inspiriert.

Der Gast soll auf eine Reise in die Welt der Wikinger geschickt werden. Holz und warme Erdtöne dominieren das Ambiente in der Lobby. Zum Eintauchen in andere Welten gehört auch die Andeutung eines Wikingerdorfes und eines Dorfplatzes mit einem riesigen Baum. In jeder Etage wird der Gast in ein anderes Land „entführt“: Landkarten, Wandmalereien, Sternbilder und speziell angefertigte Teppiche nehmen jeden mit auf die Reise zu den Nordmännern und ihren Seefahrten. Je nach Kategorie sind auch die Zimmer wikingermäßig eingerichtet.

Auch Gastronomie ist an Wikinger-Orte angelehnt

Das Vier-Sterne-Haus zwischen Flensburg und Kiel eröffnet Mitte Mai nach siebenmonatiger Renovierung und Umgestaltung neu. Die Gäste haben die Wahl zwischen 401 Zimmern und Suiten. Dazu kommen sechs Maisonettesuiten und zwei Panoramazimmer in der zehnten Etage mit Blick auf die Ostsee. In der Familiensuite können Kinder in Betten schlafen wie die Wikinger – in einem einem Wikingerschiff nachempfunden Bett.

„Wir freuen uns, nach der Sanierung eine neue Ära einzuläuten und unseren Gästen ein neues und modernes Haus zu präsentieren“, sagt Birk Heinrich, Geschäftsführer des Ostsee Resorts Damp. „Äußerlich bleiben wir der Damper Skyline treu, im Inneren ändert sich alles: Das Hotel wird zum Wikinger-Themenhotel.“ Auch die Gastronomie ist an die Wikinger-Orte angelehnt: Das Büfettrestaurant heißt Spitzbergen.

Kinder können sich an das Saunieren herantasten

Und noch eine Besonderheit gibt es hier: Deutschlands erste Textilsauna nach skandinavischem Vorbild. Damit wollen sich die Gastgeber den Gepflogenheiten ihrer skandinavischen Gäste anpassen. „Für uns waren zwei Dinge für diese Entscheidung maßgeblich: zum einen die Nähe zu Dänemark, wo man fast ausschließlich mit Badebekleidung sauniert“, sagt eine Sprecherin. Unter den Gästen des Hotels sind zahlreiche Dänen. Auch Familien wüssten eine Bekleidung in der Sauna zu schätzen.

Kinder bekämen dort die Möglichkeit, sich an das Saunieren heranzutasten, ohne nackt sein zu müssen. „Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern saunieren, und wenn das Kind nicht mehr mag, findet es Spielzeug und Bücher im Ruheraum.“