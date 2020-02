Grömitz. Auf Sylt ist Jürgen Gosch bereits seit 1967 und bietet dort seine Fischgerichte an. Das erfolgreiche Konzept des Szene-Gastronoms erreicht nun auch die Lübecker Bucht: Gosch eröffnet eine weitere Filiale in Grömitz.

Rund 40 Standorte gibt es bereits in Deutschland und auf den Kreuzfahrtschiffen der Tui-Cruises-Flotte. Nach Lübeck, Travemünde, Timmendorfer Strand und Scharbeutz geht Gosch ab Anfang April nach Grömitz. Und das in bester Lage: Gosch zieht direkt an die Kurpromenade. Betreiber Thomas Schmidt: "Wir sind besonders froh, endlich einen passenden Ankerplatz in diesem schönen Ort gefunden zu haben und das Strandleben kulinarisch bereichern zu dürfen."

Fisch essen auf Terrasse mit Meeresblick

In der Hausnummer 12 zieht Gosch in die hellen, modernen Räume des ehemaligen "Fischhus". Neben den maritimen Speisen wird es auch ein hochwertiges Weinangebot geben. Das "Fischhus" wird entsprechend umgebaut und modernisiert. Draußen erwartet die Gäste ein große Terrasse mit Meeresblick.

Der neue Standort wird ganzjährig täglich geöffnet sein. In den Wintermonaten sind außerdem Livemusik-Events und Tanzpartys geplant.