Bremen. Warum musste ein 24 Jahre alter Mann aus dem Bremer Stadtteil Huchting sterben? Dieser Frage geht derzeit die Mordkommission nach, nachdem der Mann tot in seiner Wohnung gefunden wurde.

Seine 19 Jahre alte Freundin alarmierte am Freitag gegen 17.45 Uhr die Feuerwehr. Laut Polizei behauptete sie, ihren Partner leblos gefunden zu haben. "Die schnell eintreffenden Einsatz- und Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des erheblich verletzten 24-Jährigen feststellen", sagt ein Sprecher der Polizei.

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und geht derzeit von einer Beziehungstat aus. Die 19-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Hinweise waren so stichhaltig, dass ein Haftrichter am Amtsgericht Bremen einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Zum Hintergrund der Tat haben sich die Ermittler bislang nicht geäußert. Ein Sprecher: "Die Ermittlungen dauern an."