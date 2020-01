Warder. Auf der Rader Hochbrücke im Verlauf der A 7 sind Fahrbahnschäden entdeckt worden. Um sie reparieren zu können, sind mehrere Teilsperrungen erforderlich. Schon am heutigen Freitag geht es los.

Betroffen ist die Fahrbahn Richtung Norden. Sie wird gesperrt, weshalb auf der Brücke dann nur eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung steht. Dies gilt am heutigen Freitag von 9 bis 15 Uhr, ebenso am 5., 6. und 7. Februar für denselben Zeitraum. An der Brücke, die über den Nord-Ostsee-Kanal führt und Deutschlands wichtigste Straßenverkehrsverbindung von und nach Dänemark sicherstellt, ist mit Staus zu rechnen.

Rader Hochbrücke schon seit Längerem ein Problemfall

Die Rader Hochbrücke ist schon seit Längerem ein Problemfall. Das 1972 fertiggestellte Bauwerk ist in die Jahre gekommen und soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Geplanter Baubeginn: 2023. Bauzeit: sechs Jahre. Die jetzt vierstreifige Brücke soll sechsstreifig werden. Die Kosten liegen bei rund 300 Millionen Euro.

Bis erste Teile des neuen Bauwerks befahrbar sind, werden noch etliche Jahre verstreichen. Die Aufgabe des schleswig-holsteinischen Landesbetriebs für Straßenbau ist es nun, die Brücke in Schuss zu halten, bis sie abgerissen wird. Mittlerweile herrscht dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw. Das soll verhindern, dass das Bauwerk zu stark belastet wird.

Dennoch treten immer wieder Schäden auf. Schon im Dezember musste der Asphalt ausgebessert werden, nun ist es erneut so weit. „Unerwartbar“ seien „neue Belag- und Asphaltschäden aufgetreten“, heißt es vom Landesbetrieb. „Diese müssen umgehend behoben werden.“