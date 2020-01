Nortorf. Auf dem Gelände eines Baumarktes in Nortorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist eine Seniorin mit ihrem Tesla durch eine Glastür gekracht – unter den Trümmern hat eine 76-Jährige ihr Leben verloren. Das teilte die Polizei Neumünster am Dienstagabend mit.

Die 70 Jahre alte Unfallverursacherin fuhr ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Wagen am Dienstagnachmittag in den Eingang des Baumarkts, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde unter anderem ein Container mit Blumen in den Vorraum geschoben, auch gestapelte Briketts stürzten um. zwei Kunden wurden von Briketts an den Beinen getroffen, blieben aber weitgehend unverletzt.

Seelsorger kümmerten sich um Zeugen des Unfalls

Kurz darauf stellte man jedoch fest, dass sich unter den Trümmern noch eine weitere Person befand. Dabei handelte es sich um die 76-Jährige. Für die alte Dame kam jede Hilfe zu spät. Neben den Rettungskräften und der Polizei waren diverse Seelsorger im Einsatz, um sich um anwesende Personen zu kümmern. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt.